Ali Ekber Ertürk kimdir? Ali Ekber Ertürk neden öldü? - Haberler

Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk 54 yaşında hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Ertürk, Günaydın, Sabah, Akşam ve Star gazetelerinde de çalışmıştı. Ali Ekber Ertürk kimdir? Ali Ekber Ertürk neden öldü?

ALİ EKBER ERTÜRK KİMDİR?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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