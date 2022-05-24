Ali Ekber Ertürk kimdir? Ali Ekber Ertürk neden öldü? - Haberler

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Ali Ekber Ertürk kimdir? Ali Ekber Ertürk neden öldü?

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Ali Ekber Ertürk kimdir? Ali Ekber Ertürk neden öldü?

Sözcü Ankara Bürosu'nda muhabir olarak çalışan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti. Üzücü haber sonrası Ali Ekber Ertürk kimdir? Ali Ekber Ertürk neden öldü, merak edildi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk 54 yaşında hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Ertürk, Günaydın, Sabah, Akşam ve Star gazetelerinde de çalışmıştı. Ali Ekber Ertürk kimdir? Ali Ekber Ertürk neden öldü?

ALİ EKBER ERTÜRK KİMDİR?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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