Ali Düşmez kimdir? Ali Düşmez mesleği ne, hangi takımlı?
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Listede yer alan isimlerden Ali Düşmez merak konusu oldu. Peki, Ali Düşmez kimdir? Ali Düşmez mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı, hangi takımlı?
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, Ali Düşmez kimdir? Ali Düşmez mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?
ALİ DÜŞMEZ KİMDİR?
1958 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
İstanbul İl Genel Meclisi Spor Komisyonu Başkanı (2004 - 2007)
İstanbulİl Encümen (2007 - 2008)
İstanbul İl Genel Meclis Üyesi (2004 - 2013)
Yöneticilik kariyeri:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği
Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Başkanı
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı
İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı
Sarıyer Emniyet Müdürlüğü Binaları Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı (1995 - 2001)
Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Sektörel)
Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü Üyesi
Adile Sadullah Mermerci Polis Yüksek Okulu Başkan Yardımcısı
Darüşşafaka Sosyal Kulüp Üyeliği
TED Sosyal Kulüp Üyeliği
Onkoloji Vakfı Üyesi
Beyoğlu Turizm Vakfı Kurucu Üyesi