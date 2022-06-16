Ali Düşmez kimdir? Ali Düşmez mesleği ne, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, Ali Düşmez kimdir? Ali Düşmez mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?

ALİ DÜŞMEZ KİMDİR?

1958 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

İstanbul İl Genel Meclisi Spor Komisyonu Başkanı (2004 - 2007)

İstanbulİl Encümen (2007 - 2008)

İstanbul İl Genel Meclis Üyesi (2004 - 2013)

Yöneticilik kariyeri:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Başkanı

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı

Sarıyer Emniyet Müdürlüğü Binaları Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı (1995 - 2001)

Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Sektörel)

Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü Üyesi

Adile Sadullah Mermerci Polis Yüksek Okulu Başkan Yardımcısı

Darüşşafaka Sosyal Kulüp Üyeliği

TED Sosyal Kulüp Üyeliği

Onkoloji Vakfı Üyesi

Beyoğlu Turizm Vakfı Kurucu Üyesi

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