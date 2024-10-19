Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir?

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, Ali Çuhadar kimdir? MasterChef konuğu Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir?

ALİ ÇUHADAR KİMDİR?

Ali Çuhadar Kahramanmaraşlıdır. İşlettiği 2 şubesi 6 Şubat depreminde yıkılmıştır. Mesleğini bırakmayıp devam etmiştir.

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