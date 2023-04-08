Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Çınar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Çınar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Çınar kimdir? Ali Çınar kaç yaşında, nereli? Ali Çınar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Çınar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ali Çınar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ali Çınar kimdir? Ali Çınar kaç yaşında, nereli? Ali Çınar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ALİ ÇINAR KİMDİR?

1965 Yılında Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde doğdu. 1987 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1988'de Hatay Valiliği'nde Stajyer Kaymakam olarak göreve başlamıştır. Staj süresini müteakip 1 yıl yurt dışında Yabancı Dil ve mesleki eğitim görmüştür. Tokat İli Artova İlçesi Kaymakam Vekilliğinden sonra 1991 Yılındaki Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak asil Kaymakam olarak atanmıştır.

1991 ile 2010 yılları arasında sırası ile Gaziantep – Karkamış, Adıyaman – Sincik, Kayseri – Yeşilhisar, Şanlıurfa – Birecik, Bursa – Mudanya, Gaziantep-Şahinbey Kaymakamlığı ve 13.12.2010 - 03.05.2013 tarihleri arası Muş Valisi olarak görev yaptı.

Evli ve bir kız çocuk babasıdır.