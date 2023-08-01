Ali Cengiz Köseoğlu kimdir? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Ali Cengiz Köseoğlu kimdir? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Ali Cengiz Köseoğlu kimdir? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu kimdir, hayatı!

ALİ CENGİZ KÖSEOĞLU KİMDİR? PROF. DR. ALİ CENGİZ KÖSEOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 1 Ekim 1971'de doğan Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesinde doktora yapan Köseoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yaptı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Köseoğlu, iki kitap yazdı. Çok sayıda makalesi yayınlanan ve Yüksek Hakem Kurulu Üyesi olan Köseoğlu, evli ve iki çocuk babası.