Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ali Canbolat kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Ali Canbolat kimdir? Yeni Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat kaç yaşında, nereli? Ali Canbolat hayatı ve biyografisi!

Ali Canbolat kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Ali Canbolat kimdir? Yeni Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat kaç yaşında, nereli? Ali Canbolat hayatı ve biyografisi!

ALİ CANBOLAT KİMDİR?

Ali Canbolat, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğüne atandı.

MAHMUT ÇORUMLU, EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis başmüfettişi Selami Yıldız ve polis başmüfettişi Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ OLDU

Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, atandı.