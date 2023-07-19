Ali Cabbar şarkısı çalıntı mı?
Gündem Haberleri
Son dönemlerin hit şarkısı olan söz ve müziği Emir Can İğrek'e ait olan 'Ali Cabbar' şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Ali Cabbar şarkısı çalıntı mı?
Duygusal hikayesi ile son dönemlerde dilden dile dolaşan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şarkının orijinali ve çalıntı olduğu iddia edilen şarkı arasındaki benzerlikler üzerinde tartışmalar sürüyor. Ali Cabbar şarkısı çalıntı mı?
İddialara göre; Ali Cabbar şarkısının müziğinin birçok kısmının 1974 yılında yayınlanan "Beş Milyonuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları hakkında Emir Can İğrek henüz bir açıklama yapmadı.
Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayanAli Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.
Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar
Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla Ali Cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider Ali Cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...