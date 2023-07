Emir Can İğrek yeni şarkısı Ali Cabbar çıktı. Müzik severler, Ali Cabbar şarkısının hikayesini ve sözlerini merakla araştırıyor. Ali Cabbar şarkı sözleri nedir ve Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkı sözleri gündeme geliyor. Peki, Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkı sözleri!

Emir Can İğrek Ali Cabbar şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Ali Cabbar şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Emir Can İğrek Ali Cabbar şarkı sözleri hayranları tarafından araştırılıyor. Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkısı dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

EMİR CAN İĞREK - ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...