Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkı sözleri!
Gündem Haberleri
Emir Can İğrek yeni şarkısı Ali Cabbar çıktı. Müzik severler, Ali Cabbar şarkısının hikayesini ve sözlerini merakla araştırıyor. Ali Cabbar şarkı sözleri nedir ve Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkı sözleri gündeme geliyor. Peki, Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkı sözleri!
Emir Can İğrek Ali Cabbar şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Ali Cabbar şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Emir Can İğrek Ali Cabbar şarkı sözleri hayranları tarafından araştırılıyor. Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkısı dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…
EMİR CAN İĞREK - ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ
Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar
Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla Ali Cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider Ali Cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...