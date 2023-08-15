Ali Cabbar kimdir? Ali Cabbar gerçek mi?

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ALİ CABBAR KİMDİR?

Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde düğünlere giderek klarnet çalan genç bir erkektir. Beş çocuklu bir ailenin ortanca oğlu olan Ali Cabbar, yardımseverliği ve kibarlığı ile tanınmaktadır. Bir gün yine klarnet çalmak için gittiği düğünde genç bir kıza ilk görüşte aşık olur. Ali Cabbar kıza sevdalanmıştır fakat genç kız, köyden başka bir oğlanla sözlenir. Birkaç hafta sonra Ali Cabbar klarnet çalmak için gittiği düğünde sevdiği kızı beyazlar içinde görür. Onca düğüne gidip klarnet çalan Ali Cabbar sevdiği kızın gelin olduğu düğüne geleceğini tahmin etmemiştir. Ali Cabbar, yüreği sızlaya sızlaya klarnetini çalar. O günden sonra kimseyle konuşmayan Ali Cabbar, birkaç gün sonra askere gider ve 7 ay sonra vefat haberi köye gelir..