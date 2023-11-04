Emircan İğrek'in Ali Cabbar adlı şarkısını dinleyen kullanıcılar tarafından Ali Cabbar'ın fotoğrafı konusu gündemde yer almakta ve araştırma konusu haline gelmekte. Dikkat çeken hikayenin sahibini görmek isteyen kişiler Ali Cabbar'ın fotoğrafı var mı? Araştırmasını yapıyor. Peki, Ali Cabbar'ın fotoğrafı var mı?

Ali Cabbar'ın fotoğrafı var mı? Sorusu, özellikle son günlerde sosyal medya üzerinde yer alan haberlerin ardından araştırma konusu oluyor. Emircan İğrek'in Ali Cabbar adlı şarkısını dinleyen kullanıcılar başta olmak üzere hikayeyi bilen birçok kişi Ali Cabbar'ın fotoğrafını araştırmakta. Hikayesi ile dikkat çeken Ali Cabbar hakkındaki detaylar uzun süredir araştırma konusu olmuştu. Peki, Ali Cabbar'ın fotoğrafı var mı? Ali Cabbar'ın fotoğrafı gerçek mi?

ALİ CABBAR'IN FOTOĞRAFI VAR MI?

Özellikle son günlerde Emircan İğrek'in Ali Cabbar adlı şarkısında yer alan Ali Cabbar karakterinin fotoğrafının paylaşıldığı iddiaları bulunmakta. Ali Cabbar karakterinin askerlik yaptığı yıllara ait olduğu iddia edilen fotoğrafın gerçekliği hakkında bir bilgi henüz bulunmuyor. Sanatçı Emircan İğrek tarafından henüz Ali Cabbar'ın fotoğrafı hakkında bir açıklama yapmadı.

ALİ CABBAR GERÇEK HİKAYESİ NE?

Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde düğünlere giderek klarnet çalan genç bir erkektir. Beş çocuklu bir ailenin ortanca oğlu olan Ali Cabbar, yardımseverliği ve kibarlığı ile tanınmaktadır. Bir gün yine klarnet çalmak için gittiği düğünde genç bir kıza ilk görüşte aşık olur. Ali Cabbar kıza sevdalanmıştır fakat genç kız, köyden başka bir oğlanla sözlenir. Birkaç hafta sonra Ali Cabbar klarnet çalmak için gittiği düğünde sevdiği kızı beyazlar içinde görür. Onca düğüne gidip klarnet çalan Ali Cabbar sevdiği kızın gelin olduğu düğüne geleceğini tahmin etmemiştir. Ali Cabbar, yüreği sızlaya sızlaya klarnetini çalar. O günden sonra kimseyle konuşmayan Ali Cabbar, birkaç gün sonra askere gider ve 7 gün sonra vefat haberi köye gelir...