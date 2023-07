Emir Can İğrek'in son günlerde popüler olan yeni şarkısı, dinleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Şarkıda adı geçen Ali Cabbar karakterinin gerçek hikayesi ve şarkı sözleri merak ediliyor. Peki, Ali Cabbar hikayesi ne zaman olmuş? Ali Cabbar kimdir, hikayesi nedir? Emir Can İğrek Ali Cabbar şarkı sözleri, hikayesi

Dinleyicilerin ilgi gösterdiği Ali Cabbar şarkısı, söz ve müziği Emir Can İğrek tarafından yazılan bir eserdir. Emir Can İğrek, 2019 yılında çıkardığı Nalan şarkısıyla da tanınan bir müzisyendir. Ali Cabbar hikayesinde, sevdiği kadının başka biriyle evlendiğini gören genç adamın yaşadıkları anlatılmaktadır. Şarkıyı dinleyenler, Ali Cabbar karakterinin duygusal hikayesine ve şarkının etkileyici sözlerine odaklanmaktadır. Peki, Ali Cabbar hikayesi ne zaman olmuş? Ali Cabbar kimdir, hikayesi nedir? Emir Can İğrek Ali Cabbar şarkı sözleri, hikayesi

ALİ CABBAR HİKAYESİ NE ZAMAN OLMUŞ?

Söylenenlere göre, Ali Cabbar adında bir genç, Tekirdağ'ın bir köyünde yaşamaktadır. Köydeki düğünlere gırnatası (klarnet) çalmak için davet edilen Ali Cabbar, bir kıza olan aşkıyla bilinir. Bir gün babası, "Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar." diyerek onu düğüne gitmeye teşvik eder. Ali Cabbar, heyecanla düğüne doğru yola çıkar. Ancak oraya vardığında sevdiği kızın başkasıyla evlendiğini görür. Bu durum onun içini yakar ve derin bir acı yaşar. Aşkından dolayı perişan olan Ali Cabbar, gördükleri karşısında yıkılır ve sonunda askere gitmeye karar verir. Yaklaşık 6-7 ay sonra ise köye, Ali Cabbar'ın şehit olduğu haberleri ulaşır ve bu acı haber tüm köyü sarar.

Ali Cabbar'ın hikayesi, sevdiği kızın evlenmesiyle birlikte yaşadığı aşk acısı, askere gitme kararı ve sonunda şehit olmasıyla dramatik bir hikaye olarak anlatılmaktadır. Bu hikaye, duygusal bir tema üzerine kurulu olan Ali Cabbar şarkısının da ilham kaynağıdır. Şarkı, Ali Cabbar'ın yaşadığı duygusal çalkantıları ve zorlu kaderini yansıtan etkileyici sözleriyle dinleyicilere dokunmaktadır.

EMİRCAN İĞREK ALİ CABBAR SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar…

ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ, FİLMİ VAR MI?

Ali Cabbar şarkısının hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmuyor. Hikayenin, anonim bir kurgu olduğu tahmin ediliyor. Ali Cabbar ile ilgili bir film de bulunmuyor.