Ali Cabbar'ın gerçek hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Ali Cabbar'ın olayı araştırılmaktadır. Ali Cabbar gerçek bir hikayeden mi esinlenilmiş merak konusu oldu. Peki, Ali Cabbar hikayesi gerçek mi? Ali Cabbar olayı nedir? Ali Cabbar gerçek hikayesi ne? İşte detaylar...

Emircan İğrek'in Ali Cabbar adlı şarkısını dinleyen kullanıcılar tarafından Ali Cabbar gerçek hikayesi araştırılmaktadır. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Ali Cabbar hikayesi gerçek mi merak konusu oldu. Ali Cabbar gerçek bir kişi mi, şarkı gerçek bir hayat hikayesini mi anlatmaktadır araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ali Cabbar hikayesi gerçek mi? Ali Cabbar olayı nedir? Ali Cabbar gerçek hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

ALİ CABBAR GERÇEK HİKAYESİ NE?

Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde düğünlere giderek klarnet çalan genç bir erkektir. Beş çocuklu bir ailenin ortanca oğlu olan Ali Cabbar, yardımseverliği ve kibarlığı ile tanınmaktadır. Bir gün yine klarnet çalmak için gittiği düğünde genç bir kıza ilk görüşte aşık olur. Ali Cabbar kıza sevdalanmıştır fakat genç kız, köyden başka bir oğlanla sözlenir. Birkaç hafta sonra Ali Cabbar klarnet çalmak için gittiği düğünde sevdiği kızı beyazlar içinde görür. Onca düğüne gidip klarnet çalan Ali Cabbar sevdiği kızın gelin olduğu düğüne geleceğini tahmin etmemiştir. Ali Cabbar, yüreği sızlaya sızlaya klarnetini çalar. O günden sonra kimseyle konuşmayan Ali Cabbar, birkaç gün sonra askere gider ve 7 gün sonra vefat haberi köye gelir...

ALİ CABBAR ŞARKISI SÖZLERİ NEDİR?

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...