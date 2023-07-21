Ali Cabbar çalıntı mı, hangi film müziğine benziyor? Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları doğru mu, resmi açıklama geldi mi?
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Sosyal medyada Ali Cabbar şarkısının başka bir film müziğinden alıntı olduğu iddiaları gündeme geldi. Film müziğini dinleyenler Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğunu söyledi. Peki, Ali Cabbar çalıntı mı, hangi film müziğine benziyor? Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları doğru mu, resmi açıklama geldi mi? Ali Cabbar şarkısı gerçekte kime ait? Ali Cabbar Türküsü var mı? İşte detaylar...
Son dönemlerin hit şarkısı olan söz ve müziği Emir Can İğrek'e ait olan ' Ali Cabbar' şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Ali Cabbar çalıntı mı, hangi film müziğine benziyor? Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları doğru mu, resmi açıklama geldi mi? İşte bilgiler...
İddialara göre; Ali Cabbar şarkısının müziğinin birçok kısmının 1974 yılında yayınlanan "Beş Milyonuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları hakkında Emir Can İğrek henüz bir açıklama yapmadı.
Emircan İğrek, kısa sürede dillere pelesenk olan Ali Cabbar isimli şarkısının "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" isimli filmden çalıntı olduğu iddiasını yalanladı. Hiçbir şarkısının çalıntı olmadığını söyleyen İğrek, "İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım" dedi.
Şarkının melodisi 1974'te çekilen "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" adlı film için bestelenen müzikten esinlenildiği iddia edildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan "çalıntı" iddiasına Emir Can İğrek'ten cevap gecikmedi. Tartışmalara son noktayı koyan Emir Can İğrek "8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir. İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız" dedi.
İğrek açıklamasında şarkılar arasındaki benzerlik hissinin nereden kaynaklandığını şu sözlerle anlattı: "9/8 ritim kalıbında ve halk müziği formunda olduğu için, merdiven melodiler benzerlik hissi yaratabilir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece."
Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayanAli Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.
Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar
Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla Ali Cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider Ali Cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...