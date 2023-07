Son dönemlerin hit şarkısı olan söz ve müziği Emir Can İğrek'e ait olan ' Ali Cabbar' şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Ali Cabbar çalıntı mı, hangi film müziğine benziyor? Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları doğru mu, resmi açıklama geldi mi? İşte bilgiler...

ALİ CABBAR ŞARKISI ÇALINTI MI, HANGİ FİLM MÜZİĞİNE BENZİYOR?

İddialara göre; Ali Cabbar şarkısının müziğinin birçok kısmının 1974 yılında yayınlanan "Beş Milyonuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları hakkında Emir Can İğrek henüz bir açıklama yapmadı.

ÇALINTI İDDİALARI DOĞRU MU YANLIŞ MI? EMİR CAN İĞREK'İN RESMİ AÇIKLAMASI NE?

Emircan İğrek, kısa sürede dillere pelesenk olan Ali Cabbar isimli şarkısının "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" isimli filmden çalıntı olduğu iddiasını yalanladı. Hiçbir şarkısının çalıntı olmadığını söyleyen İğrek, "İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım" dedi.

Şarkının melodisi 1974'te çekilen "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" adlı film için bestelenen müzikten esinlenildiği iddia edildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan "çalıntı" iddiasına Emir Can İğrek'ten cevap gecikmedi. Tartışmalara son noktayı koyan Emir Can İğrek "8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir. İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız" dedi.

İğrek açıklamasında şarkılar arasındaki benzerlik hissinin nereden kaynaklandığını şu sözlerle anlattı: "9/8 ritim kalıbında ve halk müziği formunda olduğu için, merdiven melodiler benzerlik hissi yaratabilir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece."

ALİ CABBAR KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayanAli Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

ŞARKI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...