Son zamanlarda popüler olan Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğuna dair iddialar internet üzerinde yer alıyor ve sosyal medya platformları üzerinde tartışma konusu oluyor. Peki, Ali Cabbar çalıntı mı? Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkısı çalıntı mı?

Ali Cabbar çalıntı mı? Sorusu, son günlerde sık sık tartışılmakta olan konular yer arasında alıyor ve bu nedenle gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar tarafından Ali Cabbar çalıntı mı? Sorusu merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Ali Cabbar çalıntı mı? Emir Can İğrek - Ali Cabbar şarkısı çalıntı mı?

ALİ CABBAR ÇALINTI MI?

'Ali Cabbar' şarkısının müziğinin "Beş Milyonuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam filminin müziğinden alındığı iddia edildi. Zeki Alasya'nın müzisyen kızı "1 tek nota hariç tamamen aynı melodi. Yoruma açık değil, çok net" açıklamasını yaptı.

Emir Can İğrek tarafından yapılan açıklamada ise; "Hiçbir şarkım çalıntı değildir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece" ifadeleri yer aldı.