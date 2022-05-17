Ali Babacan KHK vaatleri ne? Ali Babacan KHK ne dedi? - Haberler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin düzenlediği Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Mağduriyetleri Eylem Planı Toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası, Ali Babacan KHK vaatleri ne? Ali Babacan KHK ne dedi, merak edildi.

ALİ BABACAN KHK VAATLERİ NE?

• Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz.

• Ali Babacan: "Kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar."

• Ali Babacan: "Hiçbir zorlu koşulu adaletsizlik için mazeret kabul etmiyoruz. Açılan her bir davanın, alınan her bir kararın insanların hayatını birebir nasıl etkilediğini aklımızdan çıkarmıyoruz. İnce eleyip sık dokuyacağız. Adalet için zahmet etmekten kaçmayacağız."

• Ali Babacan: "Bizim ilk sözümüz de son sözümüz de daima adalet olacak. Türkiye'yi insan haklarının ülkesi yapacağız."

• Ali Babacan: "KHK'ların sosyal hayata ve özel sektöre yansıyan sonuçlarını gidereceğiz. Kamu görevinden ihraç edilen vatandaşlarımızın özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili tüm engellere son vereceğiz."

• Ali Babacan: "Kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar."

• Ali Babacan: "Hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar."

• Ali Babacan: "DEVA Partisi iktidarında kimse etnisitesi, dili, inancı, yaşam tarzı, ideolojisi, kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayacak. Kimse kayırılmayacak."

• Ali Babacan: "Devletin içine yuvalanmış tüm illegal yapılanmaları ve çeteleri tasfiye edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, paralel yapılanmaların değil, milletin devleti olacak.

• Ali Babacan: "OHAL döneminde at izini it izine karıştıran fırsatçıların tamamı Beştepe'den güç aldı.Bir hukuk devletinde, hakkın izi hiçbir yere karışmaz. Hukukun üstünlüğü varsa hak izini kaybetmez."

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