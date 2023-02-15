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Ali Babacan deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Ali Babacan kaç TL bağışladı?

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Ali Babacan deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Ali Babacan kaç TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında hangi firma ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Ali Babacan oldu. Peki, Ali Babacan ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Ali Babacan kaç milyon TL bağışladı? İşte detaylar...

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Ali Babacan 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Ali Babacan ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Ali Babacan kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

ALİ BABACAN DEPREM ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Ali Babacan kendi ve eşi adına birer maaşını kampanya için bağışladığını belirtti.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ali Babacan Gündem Yaşam Haberler

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