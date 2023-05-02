Ali Babacan Babala TV videosu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Ali Babacan Babala TV videosu nereden izlenir?
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Babala TV Youtube kanalına konuk oldu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Ali Babacan'ın Babala TV videosu saat kaçta, ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Peki Ali Babacan Babala TV videosu nereden izlenir? Babala TV Ali Babacan videosu ne zaman, saat kaçta?
Ali Babacan Babala TV videosu saat kaçta? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Babala TV Youtube kanalına konuk oldu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Ali Babacan'ın Babala TV videosu saat kaçta, ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Peki Ali Babacan Babala TV videosu nereden izlenir? Babala TV Ali Babacan videosu ne zaman, saat kaçta? Detaylar...
ALİ BABACAN BABALA TV VİDEOSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuk olduğu Babala TV Mevzular Açık Mikrofon'un 12. bölümü bu akşam saat 22.00'de yayınlanacağı açıklandı.