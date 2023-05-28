14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Arama motorlarında ise Ali Babacan açıklaması ne zaman, saat kaçta? Ali Babacan basın açıklaması canlı izle! Ali Babacan açıklaması canlı! araması aratılıyor.

Ali Babacan açıklaması ne zaman? merak ediliyor. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Ali Babacan'ın açıklaması merak ediliyor. Ali Babacan açıklaması ne zaman, saat kaçta? Ali Babacan basın açıklaması canlı izle! Ali Babacan açıklaması canlı!

ALİ BABACAN AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Ali Babacan seçime dair basın açıklamasını saat 22.15'te yapacak.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

ALİ BABACAN AÇIKLAMASI CANLI İZLE!