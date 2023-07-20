Ali Baba ve 7 Cüceler konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Ali Baba ve 7 Cüceler nerede çekildi, hangi il ve ilçe? Ali Baba ve 7 Cüceler hangi yıl yapımı?

Bugün Star TV'de Ali Baba ve 7 Cüceler filmi ekranlara gelecek. Film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu nedir? Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncu kadrosunda kimler var? Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekilmiştir? Ali Baba ve 7 Cüceler hangi yıl yapımı? İşte detaylar...

Ali Baba ve 7 Cüceler, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği dördüncü filmidir. Peki, Ali Baba ve 7 Cüceler konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Ali Baba ve 7 Cüceler nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Ali Baba ve 7 Cüceler hangi yıl yapımı? İşte ayrıntılar...

ALİ BABA VE 7 CÜCELER KONUSU NEDİR?

Film, bahçe cüceleri satan Şenay Cüccaciye'nin ortakları Şenay ve İlber'in, Avrupa'da bir fuara katılmalarını ve burada başlarına gelen akılalmaz olayları konu alıyor.

Zengin olma hayalleriyle Sofya Bahçecilik Fuarı için Bulgaristan'a gelen Şenay ( Cem Yılmaz ) ve İlber'in (Çetin Altay) hiçbir şey istediği gibi gitmemektedir. Fuar alanında ürünlerinin tanıtımını yapan ikilinin amacı, markalarının ve ürettikleri cücelerin farklı ülkelere ihracatıdır. Gelişen olaylar neticesinde kendilerini yaşam savaşının tam ortasında bulan ikili, kendi yöntemleri ile tüm bu zorlukları aşmaya çalışmaktadır. Kötü adam Mancov'u yenebilmek için zengin olma hayallerini bir kenara bırakan Şenay ve İlber'in, bu yolda en büyük yardımcıları Rus Veronica (Irina Ivkina) ve eski Sovyet askeri Azeri Kenan Memedov (Zafer Algöz) olacaktır. Türkiye'ye dönmek isteyen Şenay ve İlber, Boris Mancov ile savaşacaktır.

ALİ BABA VE 7 CÜCELER OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz - Ali Şenay / Boris Mancov

- Ali Şenay / Boris Mancov Irina Ivkina - Veronika

Çetin Altay - İlber / Dilber

Zafer Algöz - Kenan Memedov

Can Yılmaz - İsmail Bey

Bahtiyar Engin - Mitko Tasev

Fevzi Gökçe - Sadık

Yosi Mizrahi - Tayanç

Yavor Baharov - Headhunter

ALİ BABA VE 7 CÜCELER NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ YIL YAPIMI?

Ali Baba ve 7 Cüceler, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği dördüncü filmidir. Aynı zamanda filmin yapımcılığını ve başrolünü de Cem Yılmaz üstlenmektedir. Filmin başrol oyuncuları ise Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Çetin Altay'dır. Filmin vizyon tarihi olarak önce 16 Ekim 2015 belirlenmiştir. Filmin gösterim tarihi seçim süreci ve terör olayları nedeniyle 29 Ekim'den 13 Kasım'a ertelenmiştir. Film, Cem Yılmaz'ın birden çok karakteri oynadığı filmlerinden biridir. Ayrıca, sanatçı Barış Manço'nun eserlerini kullanmış, karakterlerden birine de isminin benzerini vermiştir. "Boris Mancov" isimli karakteri Cem Yılmaz oynamıştır. Film 352 farklı sinema salonunda gösterilmiştir. Filmin bir kısmı Bulgaristan'da çekilmiştir. Ali Baba ve 7 Cüceler, ilk üç günde 540 bin izleyiciye ulaşarak, Cem Yılmaz'ın bir önceki filmi Pek Yakında'nın 399 bin olan ilk üç gün izleyici sayısını geçmiştir.

Filmin bir bölümü Bulgaristan'da çekilmiştir.