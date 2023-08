Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Ali Arslantaş kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş hayatı ve biyografisi

ALİ ARSLANTAŞ KALDIRIM KİMDİR?

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Ali Arslantaş KALDIRIM, 04.01.1974 yılında Bayburt'ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt'ta, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı. 1998 yılında Gümrük Müsteşarlığı'nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 01.05.2000 tarihinde naklen İçişleri Bakanlığı'na geçti.

Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiye'nin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik, Müsteşar Yardımcılığı ve Valilik görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Governance, Afet Yönetimi, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, Yeni Nesil Kalkınma (Green, Smart, İnnovative Development), İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Biyoteknoloji, Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler gibi alanları kapsayan birçok seminer, etkinlik, program ve kursa katıldı.

2008 yılında Singapur'da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya'da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu Yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Halen Harvard Üniversitesinde American Government: Constitutional Foundations ve U.S. Political Institutions: Congress, Presidency, Courts, and Bureaucracy ve Babson College'da: 'The Entrepreneurial Mindset and Leadership' ve 'From Social Responsibility to Corporate Social İnnovation' alanlarında eğitim programlarına devam etmektedir.

Ayrıca yurt dışında birçok çalışma, toplantı ve resmi ziyarete katıldı. Bunların yanı sıra başta Elazığ ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri olmak üzere birçok afette fiili olarak vali, koordinatör vali olarak görev yapmış ve bu alanda almış olduğu eğitilmelerle birlikte Afet Yönetimi konusunda büyük bir birikim ve tecrübeye sahip olmuştur. Yukarıda detaylı özgeçmişi verilen Ali Arslantaş KALDIRIM, evli ve üç çocuk babası olup İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapçayı orta düzeyde, Japoncayı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.

YENİ VALİ MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLERİ KİMDİR?

İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.