Ali Arif Özzeybek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Arif Özzeybek'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Arif Özzeybek geliyor. Peki, Ali Arif Özzeybek kimdir, aslen nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi? Ali Arif Özzeybek'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

İçişleri Bakan danışmanı Ali Arif Özzeybek, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı oldu. Bunun akabinde Ali Arif Özzeybek'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Ali Arif Özzeybek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

ALİ ARİF ÖZZEYBEK KİMDİR?

Ali Arif Özzeybek 1964 Ankara, Karaşar doğumludur. Ali Arif Özzeybek, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. Ali Arif Özzeybek, CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. Daha sonrasında İçişleri Bakan danışmanlığı görevinde bulunan Ali Arif Özzeybek, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı oldu.

Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı.