Ali Arcak kimdir? Ali Arcak kaç yaşında, nereli? Ali Arcak hayatı nedir? - Haberler

Ali Arcak'ın asıl mesleği hakimlik olarak biliniyor. Aslen Antakyalı olan Arcak, Sakine Günaydın ile evlidir. Yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı, proje tasarımcısı Tomris Giritlioğlu'nun babası olan Ali Arcak kimdir? Ali Arcak kaç yaşında, nereli? Ali Arcak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİ ARCAK KİMDİR?

Ali Arcak'ın asıl mesleği hakimlik olarak biliniyor. Aslen Antakyalı olan Arcak, Sakine Günaydın ile evlidir. Konya ve Adana gibi birçok ilde ikamet eden Ali Arcak , yazdığı kitaplarla ve başarılı çalışmalarıyla da oldukça takdir edilen bir insan. Kişisel bilgileriyle ilgili çok fazla bilgi bulunmasa da Tomris Giritoğlu ve Başar Arcak isimli iki çocuğu var.

KİTAPLARI

Kamulaştırma Davaları ve Devletleştirme

Kamulaştırmasız El Koyma El Atmanın Önlenmesi ve Tazminat Davaları

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Tomris Giritlioğlu (d. 1957, Kadınhanı) yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı, proje tasarımcısı.

1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri ile üne kavuşmuş bir sinema yönetmenidir. Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerin yapımcı veya proje tasarımcısı olarak Türkiye'de yakın tarih ile ilgili dönem dizilerini başlatan kişi olmuştur.

YAŞAMI

1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Hataylı bir ailenin çocuğudur. Babası o sırada Kadınhanı'nda hakimlik yapan Ali Arcak, annesi Sakine Arcak (Günaydın) idi. Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji'ne devam etti. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Üniversite yıllarında 'sıkı bir devrimci' olarak tanındı. Üniversite öğrencisi iken sinema yönetmeni olmaya karar verdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çevirmen olarak çalışmaya başladı. 1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ilgaz dünyaya geldi (1980).

TRT'de bir süre Çocuk Programları ile Eğitim Kültür Bölümleri'nde asistanlık yaptıktan sonra Belgesel Programlar Müdürlüğü'ne geçti. "Tabletten Belgesele" ve "Beyoğlu" adlı iki belgesel film çekti. 1988'de TRT'nin Drama Bölümü'ne geçti ve 1989'da ilk filmi Kantodan Tangoya'yı çekti.

İlk uzun metrajlı filmi Suyun Öte Yanı'nı 1991'de çekti. Film, 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Yönetmen Ödülü'ne, 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi İkinci Film ödülüne değer görüldü. 1994'te Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaz Yağmuru adlı öyküsünü aynı adla sinemaya uyarladı. Mehmet Eroğlu'nun Yarım Kalan Yürüyüş romanından uyarladığı 80. Adım (1995), 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nü ve 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

1999 yılında yönetmenliğini yaptığı Salkım Hanımın Taneleri adlı film ile üne kavuştu. Film, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü; Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü aldı.

2002'de TRT'den emekli olan Giritlioğlu, Salkım Hanım'ın Taneleri filminin devamı niteliğindeki Güz Sancısı filmini 2008'de tamamladı.

Sanatçı, emekli olduktan sonra özel televizyonlar için dizi film projeleri üretmeye başladı. Dizilerin kiminde yapımcı kiminde ise proje tasarımcısı olarak görev aldı. Türkiye'de 'dönem dizisi' akımını başlatan kişi oldu ve 'Kuruşun Yarası' 'Çemberimde Gül Oya', 'Ihlamurlar Altında' 'Hatırla Sevgili', 'Karayılan', 'Asi', 'Gönülçelen', 'Kasaba', 'Bu Kalp Seni Unutur mu?', 'Her Şeye Rağmen' ürettiği yapımlardandır.

FİLMOGRAFİ

Yönetmen

2008: Güz Sancısı

1999: Salkım Hanımın Taneleri

1997: Kördüğüm

1996: 80. Adım

1993: Yaz Yağmuru

1991: Suyun Öte Yanı

1989: Kantodan Tangoya

Senaryo yazarı

1993: Yaz Yağmuru

1989: Kantodan Tangoya

Yapımcı

2009-2010: Kasaba

2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2007-2009: Asi

2006: Esir Kalpler

2005-2006: Aşka Sürgün

2002: Aşk Meydan Savaşı

Proje tasarım

2014: Her Sevda Bir Veda

2012-2013: Kayıp Şehir

2010-2011: Gönülçelen

2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2009: Kül ve Ateş

2007-2009: Asi

2007-2008: Karayılan

2006-2008: Hatırla Sevgili

2006-2007: Kırık Kanatlar

2005-2007: Ihlamurlar Altında

2006: Erkekler Ağlamaz

2005: Seher Vakti

2005: Aşk Yolu

2004-2005: Çemberimde Gül Oya

2003-2005: Kurşun Yarası

2004: Bir Aşk Hikayesi

2003-2004: Sultan Makamı

2002-2003: Gülbeyaz

2002: Azad

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