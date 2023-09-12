Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Akyüz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Akyüz'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Akyüz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Akyüz hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Akyüz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ali Akyüz'ün hayatını araştırıyor. Peki, Ali Akyüz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Akyüz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ALİ AKYÜZ KİMDİR?

1945 yılında Trabzon'un Of ilçesi'nin Yukarı Kışlacık Köyü'nde doğdu.

İlk ve ortaokulu Of'ta tamamladıktan sonra Trabzon Lisesi'ne başladı ve 1962 yılında mezun oldu. Üniversiteye ilk girişinde tercihi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi oldu. Ancak bir yıl okuduktan sonra 1963 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1969 yılında mezun oldu. Askerlik görevini Zonguldak Jandarma Birliği hekimi olarak tamamladı. 1971 yılında SSK Okmeydanı Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Üç aylık bir çalışma döneminden sonra Ağustos 1971'de İstanbul Tıp Fakültesi, 1.Cerrahi Kürsüsü'nde gönüllü asistan olarak göreve başladı.

1974'de kadrolu asistan olarak ihtisas yaptı ve 1978 yılında uzman oldu. 1982'de doçent olduktan sonra 1986 yılında 6 ay süre ile İngiltere'de St. Thomas Hospital'de Gastroenteroloji Endoskopi Birimi'nde çalıştı. Yurda dönüşü sonrası 1987 yılında Türkiye'nin ilk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi'ni kurdu. 1988 yılında profesörlük unvanı aldı. 2000 yılından bu yana İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Akademik çalışmalar kapsamında 24'ü yabancı dillerde, 59'u Türkçe olmak üzere toplam 83 bilimsel bildiriye, 14'ü yabancı dillerde, 31'i Türkçe olmak üzere toplam 45 bilimsel yayına imza atmış, 7 bilimsel-eğitimsel kitaba bölüm katkısı sağlamıştır. 47'si ulusal 14'ü uluslar arası olmak üzere toplam 61 bilimsel toplantı ve konferansta sunum yapmıştır.

Üyesi olduğu ulusal ve uluslar arası bilimsel kuruluşlar

»Türk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Derneği (Kurucusu ve başkanı)

» Türk Gastroenteroloji Derneği (8 yıl İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyeliği)

» Türk Cerrahi Derneği (Eğitim Komisyonu üyesi)

» Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

» Türk Tıp Derneği

» Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

» International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS)

» European Association for Coloproctology (EACP)

Üyesi olduğu sosyal kuruluşlar:

» Of Kültür ve Yardımlaşma Derneği (20 yıl başkanlık)

» Of Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (Kurucu üye, 12 yıl başkanlık, halen onursal başkanlık)

» Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Akademik Özgeçmiş

1969: İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet

1971, 1 Eylül-1973, 18 Nisan: İstanbul Tıp Fakültesi'nde ka

1973, 2 Nisan: Kürsü kararı ile asistan adaylığı

1977, 12 Eylül: Başasistanlık

1978, 9 Haziran: Genel Cerrahi Uzmanlığı

1982, 1 Temmuz: Yardımcı Doçentlik

1988: Profesörlük

2000: İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı