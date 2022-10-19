FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Bir Peri Masalı dizisinin oyuncularından Fuat karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ali Aksöz kimdir? Bir Peri Masalı Fuat kim? Bir Peri Masalı Fuat gerçekte kim? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı Fuat kim? Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Peri Masalı dizisindeki Fuat karakteri merak konusu oldu. Peki, Ali Aksöz kimdir? Bir Peri Masalı Fuat kim? Bir Peri Masalı Fuat gerçekte kim? Detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASAL FUAT KİM?

Bir Peri Masalı dizisindeki Fuat karakterini oyuncu Ali Aksöz canlandırmaktadır.

ALİ AKSÖZ KİMDİR?

Ali Aksöz, 1978 yılında Bitlis Tatvan'da dünyaya gelmiştir. Liseyi Kırklareli Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Beykent Üniversitesi'nden mezundur. Uzun yıllar Levent Kırca Tiyatrosu'nda oyun yazarlığı yapan Ali Aksöz pek çok reklam filminde oynamıştır. Medcezir dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Ali Aksöz şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde Fuat karakterini canlandırmaktadır.