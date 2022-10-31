Adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Ali Akay hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında sıklıkla Ali Akay kimdir? sorusu aratılıyor. Son zamanlarda ismiyle karşılaştığımız Ali Akay'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ali Akay kimdir? Ali Akay kaç yaşında, nereli? Ali Akay hayatı ve biyografisi!

Ali Akay kimdir? sorusu merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla Ali Akay kimdir? sorusu aratılıyor. Son zamanlarda ismiyle karşılaştığımız Ali Akay'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ali Akay kimdir? Ali Akay kaç yaşında, nereli? Ali Akay hayatı ve biyografisi!

ALİ AKAY KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğan Ali Akay, Paris VIII Üniversitesi'nden mezun oldu. 1992'de yılında doçent, 1998'de ise profesör oldu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölüm Başkanlığı yapmaktadır. Yurtiçinde yurtdışında galerilerde, İstanbul Modern'de ve Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde danışmanlık yapmaktadır.