Ali Ağaoğlu'na ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalandı mı, kalp krizi mi geçirdi? Ali Ağaoğlu neden hastaneye kaldırıldı?

Kalp krizi geçiren Ali Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı. Ali Ağaoğlu'na ne oldu, hastalandı mı, hastalığı nedir? Ali Ağaoğlu neden hastaneye kaldırıldı? Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl?

ALİ AĞAOĞLU HASTALANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türkiye'nin en zengin insanlarından biri olan 68 yaşındaki ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

ALİ AĞAOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İş adamı Ali Ağaoğlu'na kaldırıldığı hastanede anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor. Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ali İbrahim Ağaoğlu (3 Mart 1954, Of, Trabzon), Türk müteahhit ve iş insanı. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2017 itibarıyla 1 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 27. insanıdır.

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990'lı yılların sonlarında başladığı "My" konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 10. sırada yer aldı. Mart 2013 itibarıyla Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş adamıdır. Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.

Özel hayatı

Ali Ağaoğlu hâlen ayrı yaşadığı ilk eşi ile evlidir ve bu evlilikten iki çocuk sahibidir. Nikâhlı ve nikâhsız eşlerinden 5 çocuğu vardır.

Serveti

Ali Ağaoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almaktadır.