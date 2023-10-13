Sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı, jüriliğini Cengiz Özkan, Aysun Gültekin, İsmail Altunsaray, Emre Yücelen ve Öykü Gürman'nın yaptığı TRT1 ekranlarının sevilen yarışması "Sen Türkülerini Söyle " büyük finalle bu akşam ekranlara geliyor. Yarışmada dikkat çeken Ali AÇıkyol ilgi odağı oldu. Peki, Ali Açıkyol kimdir? Ali Açıkyol kaç yaşında, nereli?

Sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı, jüriliğini Cengiz Özkan, Aysun Gültekin, İsmail Altunsaray, Emre Yücelen ve Öykü Gürman'nın yaptığı TRT1 ekranlarının sevilen yarışması "Sen Türkülerini Söyle" büyük finalle bu akşam ekranlara geliyor. Yarışmada dikkat çeken Ali AÇıkyol ilgi odağı oldu. Peki, Ali Açıkyol kimdir?Ali Açıkyol kaç yaşında, nereli?

ALİ AÇIKYOL KİMDİR?

Müziğe olan tutkusu, genç yaşlarda TRT Çocuk Korosu'na katılmasıyla başlayan Ali Açıkyol, bu tutkusuyla kısa sürede adını duyurdu. Ali Açıkyol kimdir?Ali Açıkyol kaç yaşında, nereli?

,1997 yılında dünyaya gelen Ali Açıkyol 26 yaşında bir Türk sanatçısıdır. Ali Açıkyol Aslen Şanlıurfalıdır. Çocukluğunda TRT Çocuk Korosuna katıldı ve Gazi Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan 2020 yılında mezun oldu.

Ali Açıkyol TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'nda korist ve solist olarak çalışmaktadır. Sen Türkülerini Söyle adlı yarışmada Kerkük ve Urfa bölgelerine ait gazel ve türküleri kendi üslubuyla seslendirmektedir.

Açıkyol evlidir. Başarılı sanatçı ve türkücü Ali Açıkyol, yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Instagram hesabından da paylaşımlar yapıyor.