Algoritma kelimesi, son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte sıkça duymaya başladığımız terimlerden bir tanesi haline geldi. Peki algoritma Nedir? Algoritma ne demek?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alan algoritma nedir? Sorusu, yapay zekâ teknolojisinde ve yazılım sektöründe oldukça sık kullanılmaktadır. Peki bu kadar sık duyduğumuz algoritma Nedir? Algoritma ne demek?

ALGORİTMA NEDİR?

Algoritma, Bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için tasarlanan yola, izlenen işlem basamaklarına algoritma denmektedir. Amaca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve sıralamaları belirlenir ve algoritma bu sırayı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır. Bilgisayarlarda, yapay zekâ yazılımlarında, programlamada ve daha birçok farklı yerde kullanılmaktadır.

AKIŞ DİYAGRAMI NEDİR?

Akış diyagramı, algoritmanın şekil ve sembollerle ifade edilmesine verilen isimdir. Karşılaşılan sorunlar için izlenecek yolda her basamağa bir sembol verilir. Akış diyagramı sayesinde oluşan sorunu çözüme ulaştırmak daha da kolaylaşır.