Alfredo Morelos kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Alfredo Morelos hangi mevki, kaç gol attı? Gol ve asist sayısı!
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Adı Fenerbahçe ile anılan Alfredo Morelos hakkında Alfredo Morelos kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Alfredo Morelos hangi mevki, kaç gol attı? Gol ve asist sayısı merak ediliyor. Peki, Alfredo Morelos gol sayısı kaç?
Alfredo Morelos kim? Adı Fenerbahçe ile anılan Alfredo Morelos hakkında Alfredo Morelos kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Alfredo Morelos hangi mevki, kaç gol attı? Gol ve asist sayısı merak ediliyor. Peki, Alfredo Morelos gol sayısı kaç? İşte detaylar...
Alfredo José Morelos Aviléz 21 Haziran 1996 doğumlu forvet pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2014 yılında Independiente Medellín kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla HJK ve Rangers kulüplerinde oynadı.
Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti. İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
Alfredo Morelos'in güncel piyasa değeri 6 milyon eurodur. Kariyeri boyunca ulaştığı en yüksek piyasa değeri 15 milyon eurodur.