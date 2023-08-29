Adı Fenerbahçe ile anılan Alfredo Morelos hakkında Alfredo Morelos kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Alfredo Morelos hangi mevki, kaç gol attı? Gol ve asist sayısı merak ediliyor. Peki, Alfredo Morelos gol sayısı kaç?

Alfredo Morelos kim? Adı Fenerbahçe ile anılan Alfredo Morelos hakkında Alfredo Morelos kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Alfredo Morelos hangi mevki, kaç gol attı? Gol ve asist sayısı merak ediliyor. Peki, Alfredo Morelos gol sayısı kaç? İşte detaylar...

ALFREDO MORELOS KİMDİR?

Alfredo José Morelos Aviléz 21 Haziran 1996 doğumlu forvet pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur.

ALFREDO MORELOS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Independiente Medellín kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla HJK ve Rangers kulüplerinde oynadı.

ALFREDO MORELOS'İN İSTATİSTİKLERİ

Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti. İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

ALFREDO MORELOS'İN PİYASA DEĞERİ

Alfredo Morelos'in güncel piyasa değeri 6 milyon eurodur. Kariyeri boyunca ulaştığı en yüksek piyasa değeri 15 milyon eurodur.