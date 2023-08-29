Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? SON DAKİKA Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın. Yağız Sabuncuoğlu'nun Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Alfredo Morelos FB'ye mi geliyor? sorularını gündeme taşıdı.

Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın. Yağız Sabuncuoğlu'nun Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Alfredo Morelos FB'ye mi geliyor? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

ALFREDO MORELOS FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, Fenerbahçe Alfredo Morelos'i kadrosuna katmak üzere. İşte, Sabuncuoğlu'nun Alfredo Morelos ile ilgili paylaşımları:

Sabuncuoğlu tarafından verilen bilgilerde Alfredo Morelos'in bu gece saat 01.00'de temsilcisi ile birlikte İstanbul'da olacağı paylaşıldı.

"Alfredo Morelos ve Temsilcisi Martin Camano, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak ve sağlık kontrolü için bu gece 01.00'de İstanbul'da olacak."

ALFREDO MORELOS KİMDİR?

Alfredo José Morelos Aviléz 21 Haziran 1996 doğumlu forvet pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Independiente Medellín kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla HJK ve Rangers kulüplerinde oynadı.