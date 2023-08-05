Alfa Romeo ilk yarıda rekor kırdı

Alfa Romeo markası, 2023'ün ilk altı ayını rekor büyümeyle kapattı.

Bu sonuçlar markanın toplam kalite, disiplin ve uzun vadeli hedeflere ulaşma azmine odaklı stratejik planını doğruladı.

Dünya genelindeki Alfa Romeo satışları, 2022 yılının ilk yarısına kıyasla yüzde 57 oranında yükseliş gösterirken, Avrupa'da güçlü ve istikrarlı bir büyüme ile bu oran yüzde 100'e ulaştı. Marka Fransa'da yüzde 123, Almanya'da yüzde 116, İtalya'da ise yüzde 131'lik artışlarla mükemmel iş sonuçlarına imza attı. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de büyüme istikrarlı bir şekilde devam etti. Bölgedeki yüzde 173'lük artış, 2022'den bu yana devam eden güçlü pozitif trendin sürekliliğine işaret etti.

Alfa Romeo için stratejik öneme sahip olan Asya bölgesinde, yılın ilk yarısındaki satışlar bir önceki yılın aynı dönemi ile benzer seviyede istikrarlı bir seyir izlerken Çin pazarında dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Çin'de mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan Alfa Romeo sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94 artarken, Giulia modelinin satışlarının ilk altı ayda yüzde 35'lik artış kaydetmesiyle önemli bir ticari başarı yakalandı. Marka, bu bölgeye odaklanma stratejisi doğrultusunda, yeni Giulia ve yeni Stelvio modellerini ilk kez Çin'de görücüye çıkarırken, Hong Kong'da ilk Alfa Romeo bayisinin açılışını yaptı.

Türkiye büyüme hızında dünya genelinde lider

Alfa Romeo markasının kaydettiği başarılı iş sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye pazarı, büyüme hızında dünya genelinde lider oldu. Türkiye'de Alfa Romeo satışları 33, pazar payı ise 20 kat artış gösterdi. Markanın rekor büyümesinde, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulan kompakt SUV Tonale'nin önemli etkisi oldu. Alfa Romeo markasının elektrifikasyon çağına dönüşümünü simgeleyen Tonale, sportif kimliği, bağlanırlık çözümleri, teknoloji seviyesiyle öne çıktı ve lansmanından itibaren büyük ilgi görerek C-SUV segmentinde ilk beşin içerisinde yer aldı. Bu yıl mart ayında Türkiye'de satışa sunulan lüks sportif sedan pazarında sınıfının en iyi performans değerlerini sunan yeni Giulia ve markanın sportif SUV'u Stelvio'nun satışları ise geçtiğimiz yıla oranla üç katına yükseldi.

Kalite değerlendirme raporu IQS'te 24 sıra birden yükseldi

ABD'de tüketici araştırmaları, danışmanlık hizmetleri ve veri analizinde dünya lideri olan J.D. Power'ın yayınladığı 'Initial Quality Study (IQS)' Kalite Değerlendirme Raporunda da Alfa Romeo ile ilgili sonuçlar dikkat çekti. Raporda Alfa Romeo'nun 2022 yılına kıyasla net bir gelişme kaydederek elde ettiği olağanüstü sonuçlar öne çıktı. Alfa Romeo'nun performansını değerlendirmek için Alfa Romeo müşterileriyle satın alma işleminden 90 gün sonra görüşme yapan J.D. Power, 100 araçta (PP100) herhangi bir sorun meydana gelip gelmediğini gözlemledi. Araştırma sonucunda Alfa Romeo, premium markalar arasında zirveye yerleşti ve sektörün genelinde üçüncü sırada yer aldı. Bu yılki değerlendirmede 2022'ye kıyasla 24 sıra yükselerek gelişim açısından en iyi performansı sergiledi.

Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato

"Hedeflerimize ulaşıyoruz"

Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato ilk altı aylık sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde "Bu sonuçlar tüm ekibimizin ortaya koyduğu çalışmaların doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Hedeflerimize büyük bir tevazu ve özveriyle ulaşıyoruz. Stratejimizi izlerken benimsediğimiz disiplin, premium sektörde kalite açısından lider olma arzumuzdan geliyor. Aldığımız ödüller de bunu kanıtlıyor. Bu nedenle, 2023'ün ilk yarısında elde ettiğimiz oldukça pozitif sonuçların daha da iyileşmesi hedefiyle tutkumuzu ve kararlılığımızı korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.