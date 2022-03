Alfa kuşağı hangi yıllar? Alfa kuşağı özellikleri! Alfa kuşağı nedir, hangi yılları kapsıyor? Alfa kuşağı ne demek?

Alfa kuşağı hangi yıllar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada sıkça duyduğumuz Alfa kuşağı hakkında Alfa kuşağı hangi yıllar? Alfa kuşağı nedir? Alfa kuşağı özellikleri nelerdir? Alfa kuşağı hangi yılları kapsıyor? Alfa kuşağı ne demek, özellikleri? soruları araştırılmaktadır. Peki, Alfa kuşağı yaş aralığı, Alfa hangi yıllar arası? İşte detaylar haberimizde...

ALFA KUŞAĞI HANGİ YILLAR?

Alfa kuşağı, 2013 yılından itibaren doğan insanları kapsayan temel bir demografik sınıflandırmadır. Z kuşağından sonra gelir ve dünya üzerinde ismi konulan son kuşaktır. 2013 yılından itibaren doğanlar Alfa kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Alfa kuşağı, bütün mensupları 3. milenyumda ve 21. yüzyılda doğmuş tek kuşak grubudur. Alfa kuşağının üyeleri, genel itibarıyla Y ve X kuşağı mensuplarının çocuklarıdır. Genelde oyuncaklar veya geleneksel medya araçlarından ziyade güncel teknolojik aletler ile vakit geçiren ve içine kapanık bireyler olarak bilinirler. Hâlihazırda en büyük bireyi 8 yaşında olup, en genç bireyi birkaç saniye evvel doğmuştur.

X KUŞAĞI HANGİ YILLAR?

X kuşağı veya X jenerasyonu, 1965 ve 1980 seneleri arasında doğan insanları kapsayan temel bir demografik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre bu yıllar arasında doğan bireylerin ortak ve güçlü yönleri bulunmaktadır. X kuşağı sınıfında yer alan bireylerin ortak özellikleri kuşağın özellikleri kabul edilmektedir. X kuşağı özellikleri çeşitli veri, araştırma ve analizler sonucuna göre belirlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayımı Bürosu'nun verilerine göre, 2019 itibarıyla ABD'de 65,2 milyon X jenerasyonunun içinde bulunan kişi yaşamaktadır.

Y KUŞAĞI HANGİ YILLAR?

Y kuşağı veya Y jenerasyonu, ayrıca Milenyumlar olarak bilinir, temel bir demografik sınıflandırmadır. X kuşağından sonra ve Z kuşağından önce gelir. Araştırmacılar ve popüler medya, 1980'lerin başlarını (1981–82) ve 1990'ların sonlarını (1997–98) Y kuşağının üyelerinin doğum aralığı olarak kabul eder. Bu kuşak genellikle internet, mobil cihazlar ve sosyal medya'nın yaygınlaşma dönemine denk geldikleri için ve bu olaylara aşinalığıyla bilinir. Bu yüzden bazen dijital yerliler olarak da adlandırılırlar. 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz'i ve COVID-19 pandemisi'nin bu kuşak üzerinde büyük bir etkisi oldu ve gençler arasında tarihsel olarak yüksek oranda işsizliğe sebep oldu. Dünya'nın çoğu bölgesinde bu kuşak, politikada ve ekonomide artış gösteren liberal politikalar eşliğinde büyümüştür.

Z KUŞAĞI HANGİ YILLAR?

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, temel bir demografik sınıflandırmadır. Y kuşağından sonra ve Alfa kuşağından önce gelir. Z kuşağının neredeyse tüm üyesi X kuşağının evladıdır. Araştırmacılar ve popüler medya, 1990'ların sonlarını (1995–98) ve 2010'ların başlarını (2011–12) Z kuşağının üyelerinin doğum aralığı olarak kabul eder. Küçük yaşlardan itibaren internete ve taşınabilir dijital teknolojiye erişimle büyüyen ilk sosyal nesildir. Z kuşağının üyeleri, dijital okuryazar olmaları gerekmese de dijital yerliler olarak da adlandırılmaktadır. Z kuşağının üyelerinin ekrana bakma sürelerinin fazla olması küçük çocuklara kıyasla en çok ergenler üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır.

Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, bazı gelişmiş ülkelerdeki Z Kuşağı üyeleri iyi huylu, pervasız, ve riskten kaçınma eğilimindedir. Kendi yaşlarındayken öncekilerden daha yavaş yaşama eğilimindedirler, daha düşük genç gebelik oranlarına sahiptirler ve daha az sıklıkla alkol tüketirler ve Psikotrop maddeleri zorunlu olarak kullanmazlar. Z kuşağı gençleri, akademik performans ve iş beklentileri ile önceki kuşaklardan daha fazla endişe duymaktadır ve aksi yöndeki endişelerine rağmen, 1960'lardaki emsallerine göre hazzı ertelemede daha iyidirler. Öte yandan, ergenler arasında cinsel ilişkiye girme yaygınlığı artmış, ancak bunun nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Z Kuşağı'ndaki ergenler ve genç yetişkinler, daha yüksek alerji oranlarına, daha yüksek farkındalık ve zihinsel sağlık sorunları tanılarına sahiptir ve uykusuzluk olasılıkları daha yüksektir. Birçok ülkede, Z kuşağı gençliğinin zihinsel engelli ve psikiyatrik bozukluklara sahip olma olasılığı, önceki nesillere göre daha fazladır. Dünyanın her yerinde, Z Kuşağı üyeleri, elektronik cihazlara daha fazla ve kitap okumaya eskisinden daha az zaman harcamaktadır. Bu dikkat süreleri ve kelime dağarcıkları üzerinde etki etmektedir.

Araştırmacılar ve popüler medya genellikle 1990'ların sonlarını başlangıç doğum yılları ve 2010'ların başlarını Z kuşağının bitiş doğum yılları olarak gösteriyor. Oxford Dictionaries, Z Kuşağı'nı "21. yüzyılın ikinci on yılında yetişkinliğe ulaşan nesil" olarak tanımlıyor. Oxford Learner's Dictionaries, Z kuşağını "90'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğmuş bir grup insan" olarak tanımlıyor. Merriam-Webster Online sözlük, Z kuşağını "1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında doğan insanların nesli" olarak tanımlar.

Statistics Canada, Z Kuşağı'nı 1993'ten 2011'e kadar uzanan bir dönem olarak tanımlıyor. Psikolog Jean Twenge, Z Kuşağını 1995 ve 2012 yılları arasında doğanları "iGeneration" olarak tanımladı. Avustralya'nın McCrindle Araştırma Merkezi, Z Kuşağı'nı, doğum oranlarında kaydedilen bir artışla başlayan ve maksimum 15 yıllık bir kuşak tanımına uyan 1995 ve 2009 yılları arasında doğanlar olarak tanımlıyor.

Pew Araştırma Merkezi, 1997'yi Z Kuşağı için başlangıç doğum yılı olarak belirleyerek, bu tarihi yeni teknolojik gelişmeler ve sosyoekonomik eğilimler gibi "farklı biçimlendirici deneyimler" ve 11 Eylül saldırı'larından sonrası bir dünyada büyümek için seçti. Pew, Z Kuşağı için bir bitiş noktası belirtmedi, ancak 2012'yi 2019 yılındaki raporları için geçici bir bitiş noktası olarak kullandı. The New York Times, The Wall Street Journal, PBS ve The Washington Post dahil olmak üzere birçok büyük medya kuruluşu Pew'in tanımını alıntıladı. Brookings Enstitüsü, Z kuşağının 1997 ile 2012 yılları arasında doğduğunu belirledi.

Amerikan Psikoloji Derneği, Z kuşağını "1997 yılından itibaren doğanlar" olarak tanımlıyor.

Milenyumun sonu ve Z kuşağının başlangıç yıllarında doğan bireyler, her iki kuşağın özelliklerini taşıyan bir "mikro kuşak" olarak tanımlanmıştır. Bu ara geçiş kuşağına verilen adlar şunlardır: Snapchat Nesli, MinyonZ, Zilenyumlar, ve Zenyumlar.

