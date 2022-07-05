Alfa Kurt, Hughes'un hikâyesinden Daniele Sebastian Wiedenhaupt tarafından yazılan, Albert Hughes tarafından yönetilen bir 2018 Amerikan tarihi macera filmi. Alfa Kurt konusu ne, nerede çekildi? Alfa Kurt filmi oyuncuları kimlerdir? Alfa Kurt hangi ülkede çekildi? Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALFA KURT NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ ÜLKEDE?

Çekimler Şubat 2016'da Kanada'da başladı ve Nisan ayına kadar sürdü.

ALFA KURT NE ZAMAN ÇIKTI?

Alfa Kurt (İngilizce özgün adıyla: Alpha) Hughes'un hikâyesinden Daniele Sebastian Wiedenhaupt tarafından yazılan, Albert Hughes tarafından yönetilen bir 2018 Amerikan tarihi macera filmi. Filmde Kodi Smit-McPhee, son buz çağında yaralı bir kurtla karşılaşan ve onunla arkadaş olan genç bir avcı olarak yer almakta. Jóhannes Haukur Jóhannesson ise babası rolündedir. Alpha kurtunu, Çekoslovak Kurt köpeği Chuck canlandırıyor.

Çekimler Şubat 2016'da Kanada'da başladı ve Nisan ayına kadar sürdü. Film, Sony Pictures Release tarafından 17 Ağustos 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterilmeden önce birkaç kez ertelendi. Dünya çapında 99 milyon doların üzerinde hasılat yaptı ve performansları ve sinematografiyi öven eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.

ALFA KURT KONUSU NE?

Üst Paleolitik Avrupa'da 20.000 yıl önce, küçük bir avcı-toplayıcı kabilesi, yaklaşan kışın yiyeceklerini bulmak için bir av gezisine hazırlanır. Şef Tau, genç oğlu Keda'yı ve Keda'nın arkadaşı Kappa'yı av seferine katılmaları için eğitir. Karısı Rho, Keda'nın hazır olmadığından endişeledir, ancak Tau hazır olduğuna inanır ve avcılar yola çıkar.

Tau, Keda'yı yakaladıkları bir yaban domuzunu son darbeyle öldürmesi için test eder, ancak Keda tereddüt eder. Bir gece, ısınmak için yaktıkları ateş büyük bir mağara aslanının dikkatini çeker ve herhangi bir şey müdahalede bulunmadan Kappa'yı kaparak çemberlerin yanından geçer. Karanlıktaki ölümcül mücadeleyi gören kabile, onu ölüme terk eder. Ölen Kappa için, ölmüş kişinin ruhunun öbür dünyaya geçişini sembolize etmek için kaya yerleştirme şeklinde bir anma hizmeti verilir.

Avcılar sonunda bir bozkırda bizon sürüsüne ulaşırlar ve bu sürüyü görece bir başarı ile bir uçurumdan aşağı atmaya çalışırlar. Kaosun ortasında, baş bizon Keda'ya doğru koşar ve onu uçurumdan fırlatır ve son anda eliyle engebeli uçurumun kenarını tutarak asılı kalır. Keda dayanamayarak tutuşunu kaybeder ve bacağını kırmış gibi göründüğü ve bilinçsizce yere düşürüldüğü başka bir çıkıntıya düşer. Babası Tau ona doğru uçurumdan inmeye çalışır, ancak ona Keda'nın öldüğüne ve ona ulaşmanın hiçbir yolu olmayacağına dair iyi niyetle güvence veren diğer avcı Sigma tarafından durdurulur. Kabile çaresizce ayrılır ve Tau, yas tutarak oğlu Keda için bir cenaze töreni gerçekleştirir.

Keda, kendisini ölü sanan bir akbaba tarafından uyandırılır. Kuşun boynunu bükerek öldürür ve uçurumun geri kalanına tırmanmaya çalışır. Ani bir şiddetli yağış, aşağıdaki vadinin su basmasına neden olur. Tutuşunu kaybeden Keda suya düşer. Uçurumun tepesine dönmeden önce yaralı ayağını atar ve hayatta kalır. Kabilesinin bıraktığı anma törenini görünce tek başına köye geri dönmesi gerektiğini anlar.

Keda daha sonra bir sürü vahşi kurt tarafından saldırıya uğrar ve kovalanır, ancak bir ağaca tırmanır ve diğerlerinin geride bıraktığı sürü üyelerinden birini yaralar. Keda ona acır ve yarasına yardımcı olur. Yavaş yavaş kurdun güvenini kazanarak ona su ve sonra yiyecek verir, önce kendini besleyerek hakimiyet kurar. Kurtsuz köye doğru yola çıkar, ancak kurt onu takip eder. İlişkileri büyür ve birlikte hayvanları avlamayı öğrenirler. Yol boyunca Keda kurta Alpha adını verir.

Bir gece, onlara tehditkar bir şekilde bir kurt sürüsü yaklaşır. Onları tanıyarak öne çıkan Alpha'yı gördüklerinde, Keda'nın arkadaşını tanırlar. Sürü kaçar ve Keda'nın izin vermesiyle Alpha onlara katılır. Keda, mevsim kışın değişirken yolculuğuna tek başına devam eder. Donmuş bir gölde, bir leşle beslenen bir sürü kurtla karşılaşır. Alpha'yı tanıyarak onlara koşar ama buz kırılır ve düşer. Alpha onu kurtarmaya yardım eder ve yeniden bir araya gelirler.

Yolculuğa birlikte devam ederken, çadırının dışında donarak ölmüş bir adam bulurlar ve ondan bir yay ve ok alır. Daha sonra kendilerine bir sırtlan sürüsü saldırır ve bir mağara içine sığınırlar. Bununla birlikte, içeride başka bir mağara aslanıyla karşı karşıya kalırlar ve mağara aslanı Keda'nın üzerine atladığı sırada, Alpha onu koruyarak hayvanla şiddetli bir şekilde savaşmasına neden olur. Keda, okla aslanı öldürmek için yayı kullanarak Alpha'yı kurtarır, ancak Alpha dövüşte ağır şekilde yaralanır ve zorlukla seyahat eder. Bu sırada eşit derecede yaralanan Keda da kan öksürmeye başlar. Alpha sonunda yürüyemeyince, Keda kurdu kucağında taşır.

Keda nihayet köyünü neredeyse yorgunluktan bayılırken bulur ve hem şaşkına dönen hem de gurur duyan şaşkın ama rahatlamış anne-babasıyla mutlu bir şekilde yeniden bir araya gelir. Köy şifacısı hem Keda hem de Alpha'nın yaralarıyla ilgilenirken, Alpha'nın dişi olduğu ortaya çıkınca Alpha, Keda'yı şaşırtacak kadar çok yavru köpek dünyaya getirir (yolculuk boyunca onun erkek olduğunu varsaymıştı). Alpha ve yavruları kabile tarafından benimsenir ve Alpha ve Keda'nın himayesinde büyürler. Filmin son görüntüsünde, kabile ve onların evcilleştirilmiş kurtlarının birlikte avlanmalarını gösterir.

ALFA KURT OYUNCU KADROSU

Kodi Smit-McPhee .... Keda

Jóhannes Haukur Jóhannesson .... Tau

Natassia Malthe .... Rho

Marcin Kowalczyk .... Sigma

Jens Hultén .... Xi

Leonor Varela .... Shaman

Mercedes de la Zerda .... Nu

Spencer Bogaert .... Kappa

Chuck .... Alpha

Morgan Freeman .... Anlatıcı