Alfa halka arz ne zaman? Alfa halka arz hangi banka? Alfa Solar Enerji halka arz nasıl alınır?

Alfa halka arz ne zaman ve Alfa Solar Enerji halka arz nasıl alınır merak ediliyor. Halka arza hazırlanan Alfa Solar Enerji CEO'su Hüseyin Karabaş, "Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle de bize değer katacak yatırım fırsatları fonlayabileceğiz." dedi. Alfa halka arz ne zaman? Alfa Solar Enerji halka arz nasıl alınır? Peki, Alfa halka arz ne zaman? Alfa Solar Enerji halka arz nasıl alınır?

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ALFA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Alfa Solar Enerji halka arz tarihi ve detayları netlik kazandı. Şirket #ALFAS koduyla 9-10-11 Kasım 2022 tarihlerinde 58,50 TL sabit fiyatla halka arz olacak.

Halka arz tarihleri 9-10-11 Kasım2022 (Çarşamba - Perşembe - Cuma) olarak belirlendi.

ALFA SOLAR HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL DAĞITIM MI?

Oransal Dağıtım –sabit fiyatla talep toplama.

ALFA SOLAR HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

1 TL nominal değerli payın fiyatı 58,50 TL

ALFA SOLAR HALKA ARZ KODU NEDİR?

Şirket payları, #ALFAS kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul'da işlem görecek.

ALFA SOLAR HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Alfa Solar Enerji'nin 9.200.000 adet payı satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 538.200.000 TL'ye ulaşacak.

ALFA SOLAR HALKA ARZ EDİLEN PAYLAR NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Halka arzın son bulacağı 11 Kasım tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

ALFA HAKA ARZ HANGİ BANKA

Başvuru Kanalları : Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'nda "Yatırım" menüsü altında bulunan "Halka Arz" - "Hisse Senedi Halka Arz" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler" – "Yatırımlar" menüsündeki "Halka Arz" adımından yapabilirsiniz.