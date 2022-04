Aleyna Tilki - Take It Or Leave It şarkı sözleri! Türkçe sözleri nedir? 'Take It Or Leave It' şarkısının İngilizcesi ve Türkçe çevirisi nedir?

Aleyna Tilki - Take It Or Leave It şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının Türkçe çevirisi de sizlerle...

ALEYNA TİLKİ - TAKE IT OR LEAVE IT İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ

I've been waking up now, in the middle of the night

Losing all direction, should I live or should I die

When did it get so hard, won't u tell me that it's fine

Oh oh uh

***

I've been doing shots just so that I can feel the love

Tell me if it's easy, why can't I just rise above

I'm just tryna make sense but it's easy said than done

Saying oh oh uh

***

And It's hard sometimes for me to understand

I know some days I can get a little mad

But you can't have the good without the bad, oh oh

***

I can dance

When I cry

I can tell you a lie

It's my truth

You can take it or leave it

***

We make love

Then we fight

Where there's dark

There is Light

It's my truth

You can take it or leave it

***

I am who I am, who I am, who I am now

You can take it or leave it

***

I am who I am, who I am, who I am now

You can take it or leave it

***

I'm here on the rainbow, I've been living in the sky

There's so much that I want, but I'm running out of time

If everything ain't perfect, chances are that you're just fine

Saying oh oh uh

***

And It's hard sometimes for me to understand

I know some days I can get a little mad

But you can't have the good without the bad, oh oh

***

I can dance

When I cry

I can tell you a lie

It's my truth

You can take it or leave it

***

We make love

Then we fight

Where there's dark

There is Light

It's my truth

You can take it or leave it

***

I am who I am, who I am, who I am now

You can take it or leave it

***

I am who I am, who I am (this is who I am), who I am now

(this is who I am)

You can take it or leave it

***

I am who I am, who I am, who I am now

You can take it or leave it

TAKE IT OR LEAVE IT TÜRKÇE SÖZLERİ

Şimdi uyanıyorum, gecenin bir yarısı

Tüm yönümü kaybediyorum, yaşamalı mıyım yoksa ölmeli miyim

Ne zaman bu kadar zorlaştı, bana iyi olduğunu söylemeyecek misin?

ah ah

***

Aşkı hissedebilmek için çekimler yapıyorum

Söyle bana, eğer kolaysa, neden yukarı çıkamıyorum

Sadece mantıklı olmaya çalışıyorum ama söylemesi yapmasından kolay

oh oh demek

***

Ve bazen anlamak benim için zor

Biliyorum bazı günler biraz kızabilirim

Ama kötü olmadan iyiye sahip olamazsın, oh oh

***

Dans edebilirim

Ağladığımda

Sana bir yalan söyleyebilirim

Bu benim gerçeğim

Alabilirsin ya da bırakabilirsin

***

Sev**iriz

Sonra kavga ederiz

Karanlığın olduğu yerde

Işık var

Bu benim gerçeğim

Alabilirsin ya da bırakabilirsin

***

Ben kimim, kimim, şimdi kimim

Alabilirsin ya da bırakabilirsin

***

Ben kimim, kimim, şimdi kimim

Alabilirsin ya da bırakabilirsin

***

Burada gökkuşağındayım, gökyüzünde yaşıyorum

İstediğim çok şey var ama zamanım tükeniyor

Her şey mükemmel değilse, muhtemelen iyisindir

oh oh demek

***

Ve bazen anlamak benim için zor

Biliyorum bazı günler biraz kızabilirim

Ama kötü olmadan iyiye sahip olamazsın, oh oh

***

Dans edebilirim

Ağladığımda

Sana bir yalan söyleyebilirim

Bu benim gerçeğim

Alabilirsin ya da bırakabilirsin

***

Sev**iriz

Sonra kavga ederiz

Karanlığın olduğu yerde

Işık var

Bu benim gerçeğim

Alabilirsin ya da bırakabilirsin

***

Ben kimim, kimim, şimdi kimim

Alabilirsin ya da bırakabilirsin

***

Ben kimim, kimim (bu benim), şimdi kimim

(ben buyum)

Alabilirsin ya da bırakabilirsin

***

Ben kimim, kimim, şimdi kimim

Alabilirsin ya da bırakabilirsin

TAKE IT OR LEAVE IT NE DEMEK?

"Take it or leave it" ifadesinin Türkçe'si "Al ya da git" anlamına gelmektedir.