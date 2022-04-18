Aleyna Tilki - Take It Or Leave It şarkı sözleri! Türkçe sözleri nedir? 'Take It Or Leave It' şarkısının İngilizcesi ve Türkçe çevirisi nedir?
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Aleyna Tilki'nin yeni yabancı şarkısı "Take It Or Leave It" geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 4 milyon izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Take It Or Leave It Türkçe sözleri nedir? Take It Or Leave It ne demek, anlamı nedir? Take It Or Leave It şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...
Aleyna Tilki - Take It Or Leave It şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının Türkçe çevirisi de sizlerle...
ALEYNA TİLKİ - TAKE IT OR LEAVE IT İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ
I've been waking up now, in the middle of the night
Losing all direction, should I live or should I die
When did it get so hard, won't u tell me that it's fine
Oh oh uh
***
I've been doing shots just so that I can feel the love
Tell me if it's easy, why can't I just rise above
I'm just tryna make sense but it's easy said than done
Saying oh oh uh
***
And It's hard sometimes for me to understand
I know some days I can get a little mad
But you can't have the good without the bad, oh oh
***
I can dance
When I cry
I can tell you a lie
It's my truth
You can take it or leave it
***
We make love
Then we fight
Where there's dark
There is Light
It's my truth
You can take it or leave it
***
I am who I am, who I am, who I am now
You can take it or leave it
***
I am who I am, who I am, who I am now
You can take it or leave it
***
I'm here on the rainbow, I've been living in the sky
There's so much that I want, but I'm running out of time
If everything ain't perfect, chances are that you're just fine
Saying oh oh uh
***
And It's hard sometimes for me to understand
I know some days I can get a little mad
But you can't have the good without the bad, oh oh
***
I can dance
When I cry
I can tell you a lie
It's my truth
You can take it or leave it
***
We make love
Then we fight
Where there's dark
There is Light
It's my truth
You can take it or leave it
***
I am who I am, who I am, who I am now
You can take it or leave it
***
I am who I am, who I am (this is who I am), who I am now
(this is who I am)
You can take it or leave it
***
I am who I am, who I am, who I am now
You can take it or leave it
TAKE IT OR LEAVE IT TÜRKÇE SÖZLERİ
Şimdi uyanıyorum, gecenin bir yarısı
Tüm yönümü kaybediyorum, yaşamalı mıyım yoksa ölmeli miyim
Ne zaman bu kadar zorlaştı, bana iyi olduğunu söylemeyecek misin?
ah ah
***
Aşkı hissedebilmek için çekimler yapıyorum
Söyle bana, eğer kolaysa, neden yukarı çıkamıyorum
Sadece mantıklı olmaya çalışıyorum ama söylemesi yapmasından kolay
oh oh demek
***
Ve bazen anlamak benim için zor
Biliyorum bazı günler biraz kızabilirim
Ama kötü olmadan iyiye sahip olamazsın, oh oh
***
Dans edebilirim
Ağladığımda
Sana bir yalan söyleyebilirim
Bu benim gerçeğim
Alabilirsin ya da bırakabilirsin
***
Sev**iriz
Sonra kavga ederiz
Karanlığın olduğu yerde
Işık var
Bu benim gerçeğim
Alabilirsin ya da bırakabilirsin
***
Ben kimim, kimim, şimdi kimim
Alabilirsin ya da bırakabilirsin
***
Ben kimim, kimim, şimdi kimim
Alabilirsin ya da bırakabilirsin
***
Burada gökkuşağındayım, gökyüzünde yaşıyorum
İstediğim çok şey var ama zamanım tükeniyor
Her şey mükemmel değilse, muhtemelen iyisindir
oh oh demek
***
Ve bazen anlamak benim için zor
Biliyorum bazı günler biraz kızabilirim
Ama kötü olmadan iyiye sahip olamazsın, oh oh
***
Dans edebilirim
Ağladığımda
Sana bir yalan söyleyebilirim
Bu benim gerçeğim
Alabilirsin ya da bırakabilirsin
***
Sev**iriz
Sonra kavga ederiz
Karanlığın olduğu yerde
Işık var
Bu benim gerçeğim
Alabilirsin ya da bırakabilirsin
***
Ben kimim, kimim, şimdi kimim
Alabilirsin ya da bırakabilirsin
***
Ben kimim, kimim (bu benim), şimdi kimim
(ben buyum)
Alabilirsin ya da bırakabilirsin
***
Ben kimim, kimim, şimdi kimim
Alabilirsin ya da bırakabilirsin
TAKE IT OR LEAVE IT NE DEMEK?
"Take it or leave it" ifadesinin Türkçe'si "Al ya da git" anlamına gelmektedir.