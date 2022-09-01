Son zamanlarda kıyafetleriyle ve konserleriyle sıkça adından bahsettiren Aleyna Tilki'nin aşk hayatı merak ediliyor. Peki, Aleyna Tilki sevgilisi kim? Aleyna Tilki Uzi sevgili mi? İşte detaylar...

Giydiği kıyafetlerle ve verdiği konserlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin adı zaman zaman aşk iddialarına karışıyor. Genç şarkıcının hayatında birisi olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Aleyna Tilki sevgilisi kim? Aleyna Tilki Uzi sevgili mi? Detaylar haberimizde...

ALEYNA TİLKİ UZİ SEVGİLİ Mİ?

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan ünlü rapçi Uzi, Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı yönünde iddialarla sık sık gündeme geliyor. Aleyna Tilki, ünlü rapçinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladıktan sonra Uzi Aleyna Tilki sevgili mi? sorusu tekrardan merak konusu oldu. Uzi ile fotoğrafını paylaşan Tilki, "Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun." ifadelerini kullandı. Aşk iddialarıyla sık sık gündeme gelseler de ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ALEYNA TİLKİ SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin hayatında birisi var mı? sorusu takipçileri tarafından araştırılıyor. Aleyna Tilki'nin adı ünlü isimlerle anılsa da şarkıcıdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.