Aleyna Tilki konseri iptal mi? Aleyna Tilki konseri neden iptal edildi? Aleyna Tilki Osmancık konseri iptal mi?

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile LGBT karşıtı düzenlenen mitinge tepki gösterdi. Tilki'nin paylaşımı sonrasında 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Çorum'da vereceği konser için Osmancık Belediyesi'nden açıklama geldi. Peki, Aleyna Tilki konseri iptal mi? Aleyna Tilki konseri neden iptal edildi? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, LGBT karşıtı düzenlenen mitinge tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrasında 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Çorum'da vereceği konser için Osmancık Belediyesi'nden açıklama geldi. Şarkıcının hayranlarını üzecek haber sonrasında 24 Eylül Cumartesi günü verilecek konserin iptal mi olduğu araştırılıyor. Peki, Aleyna Tilki konseri iptal mi? Aleyna Tilki konseri neden iptal edildi? Aleyna Tilki Çorum konseri iptal mi? Detaylar haberimizde...

ALEYNA TİLKİ KONSERİ İPTAL Mİ?

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında dün yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bugün yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşle ilgili, "LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç." ifadelerini kullanmıştı.

Osmancık Belediyesi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Aleyna Tilki'nin 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin, Tilki'nin bugün İstanbul'da yapılan LGBTİ artı karşıtı eyleme yönelik tepkisi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

ALEYNA TİLKİ KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından LGBT karşıtı düzenlenen yürüyüşe tepki göstermesinin ardından Osmancık Belediyesi konseri iptal ettiğini duyurmuştur.

Osmancık Belediyesi'nin açıklamasında şunlar kaydedildi: "Belediyemizce Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival kapsamında 'halk konseri' ve 'gençlik konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle gençlik konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir.

İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı, sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki'nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları, halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser, bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."