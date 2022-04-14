Aleyna Tilki İngilizce şarkı sözleri! Aleyna Tilki Take It Or Leave It sözleri
Haberler.com - Osman Demir - Gündem - Longtail
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Aleyna Tilki, magazinde gündem olmaya devam ediyor. Tilki'nin son çıkardığı "Take It Or Leave It" adlı şarkının tanıtımı yayınlandı. Peki, Aleyna Tilki İngilizce şarkı sözleri! Aleyna Tilki Take It Or Leave It sözleri
Şarkıcı Aleyna Tilki, gerek sosyal medya paylaşımları gerekse de açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.Tilki bu sefer de son klibinin tanıtımı nedeniyle gündeme geldi.
ALEYNA TİLKİ TAKE IT ORLEAVE IT SÖZLERİ
Aleyna Tilki Take It Or Leave It sözleri
Aleyna Tilki resmi Youtube kanalında klibin ilk teaseri yayınlandı. Teaserin yayınlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde şarkının sözleri merak edildi. Başarılı şarkıcının yeni şarkısı merakla bekleniyor.