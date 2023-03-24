Aleyna Tilki Başıma Belasın şarkı sözleri | Aleyna Tilki yeni şarkısı DİNLE! Aleyna Tilki Başıma Belasın şarkı sözleri neler?
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Aleyna Tilki uzun aradan sonra yeni şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Başıma Belasın şarkı sözleri araştırılıyor. Viran şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Peki, Aleyna Tilki Başıma Belasın şarkı sözleri neler? Aleyna Tilki yeni şarkısı DİNLE!
Aleyna Tilki Başıma Belasın şarkı sözleri! Aleyna Tilki Başıma Belasın şarkı sözleri, şarkıcının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı isim, Başıma Belasın şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Başıma Belasın şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Aleyna Tilki yeni şarkı sözleri neler? Detaylar haberimizde...
ALEYNA TİLKİ BAŞIMA BELASIN ŞARKI SÖZLERİ!
Ben kalbimin orta yerine seni yazdım
Bir gülsen razıyım
Nasıl aldın ahımı, ne geçti söyle eline?
Ben kara, sen neredeysen orası beyazdı
Ah, başıma belasın
Ne günlere kaldık, o yıllar dönmez geriye
Gece hain, döner kâbusa
Gözlerimde durmaz damlalar
Sövdüm göçüp giden aşklara
Nereden bilecekler yanmadan?
Dar geliyor bu dört duvar evim, inan bana
Belki bir şans verir zaman yarım kalanlara
İnanıyor saf yüreğim, yürüyor uçurumlara
Direniyor sensizliğe olsa da yalan, yalan, yalan
Ben kalbimin orta yerine seni yazdım
Bir gülsen razıyım
Nasıl aldın ahımı, ne geçti söyle eline?
Ben kara, sen neredeysen orası beyazdır
Ah, başıma belasın
Ne günlere kaldık, o yıllar dönmez geriye