Aleyna Tilki Başıma Belasın şarkı sözleri | Aleyna Tilki yeni şarkısı DİNLE! Aleyna Tilki Başıma Belasın şarkı sözleri neler?

Aleyna Tilki Başıma Belasın şarkı sözleri! Aleyna Tilki Başıma Belasın şarkı sözleri, şarkıcının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı isim, Başıma Belasın şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Başıma Belasın şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Aleyna Tilki yeni şarkı sözleri neler? Detaylar haberimizde...

ALEYNA TİLKİ BAŞIMA BELASIN ŞARKI SÖZLERİ!

Ben kalbimin orta yerine seni yazdım

Bir gülsen razıyım

Nasıl aldın ahımı, ne geçti söyle eline?

Ben kara, sen neredeysen orası beyazdı

Ah, başıma belasın

Ne günlere kaldık, o yıllar dönmez geriye

Gece hain, döner kâbusa

Gözlerimde durmaz damlalar

Sövdüm göçüp giden aşklara

Nereden bilecekler yanmadan?

Dar geliyor bu dört duvar evim, inan bana

Belki bir şans verir zaman yarım kalanlara

İnanıyor saf yüreğim, yürüyor uçurumlara

Direniyor sensizliğe olsa da yalan, yalan, yalan

Ben kalbimin orta yerine seni yazdım

Bir gülsen razıyım

Nasıl aldın ahımı, ne geçti söyle eline?

Ben kara, sen neredeysen orası beyazdır

Ah, başıma belasın

Ne günlere kaldık, o yıllar dönmez geriye