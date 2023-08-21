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Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkı sözleri! 'Ayrı Gitme' Serdar Ortaç şarkı sözleri nelerdir?

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Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkısı kime aittir? Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.

SERDAR ORTAÇ - AYRI GİTME ŞARKI SÖZLERİ

Hiç günah işledin mi, çözümü denedin mi

Suçumu kabul ettim, darısı başına

Adını yazacaklar, bizi ayıracaklar

Kuyumu kazacaklar, darısı başına

Söyle düşmanlara, uslu olsunlar

Bana vuracağına, güçlü olsunlar

Töreyi kabul edip, suçu olsunlar

Kaderim ellerinde

Aşkın kazanması için, ayrı gitme

Bir kuru göz yaşı için, ayrı gitme

Saçının tanesi bile, güneşten parlak

Beni karanlığa itme

Senin de yüreğin vardı, doğduğunda

Söyle kim aklını aldı, solduğunda

Başına talihin kuşu konduğunda

Beni uzaklara itme

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