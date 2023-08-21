Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkı sözleri! 'Ayrı Gitme' Serdar Ortaç şarkı sözleri nelerdir?
Gündem Haberleri
Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkısı kime aittir? Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Aleyna Tilki - Ayrı Gitme şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.
SERDAR ORTAÇ - AYRI GİTME ŞARKI SÖZLERİ
Hiç günah işledin mi, çözümü denedin mi
Suçumu kabul ettim, darısı başına
Adını yazacaklar, bizi ayıracaklar
Kuyumu kazacaklar, darısı başına
Söyle düşmanlara, uslu olsunlar
Bana vuracağına, güçlü olsunlar
Töreyi kabul edip, suçu olsunlar
Kaderim ellerinde
Aşkın kazanması için, ayrı gitme
Bir kuru göz yaşı için, ayrı gitme
Saçının tanesi bile, güneşten parlak
Beni karanlığa itme
Senin de yüreğin vardı, doğduğunda
Söyle kim aklını aldı, solduğunda
Başına talihin kuşu konduğunda
Beni uzaklara itme