Aleyna Tilki artık şarkı söylemeyecek mi? Aleyna Tilki neden şarkı söylemeyecek? Aleyna Tilki hasta mı?
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Genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerini üzdü. Hayranları ise arama motorlarında Aleyna Tilki artık şarkı söylemeyecek mi? Aleyna Tilki neden şarkı söylemeyecek? Aleyna Tilki hasta mı? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.
Açıklamaları ile gündemde sürekli yer alan genç sanatçı sosyal medyada yaptığı açıklama ile sevenlerini endişelendirdi. Kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan Tilki'nin hayranları ise Aleyna Tilki artık şarkı söylemeyecek mi? Aleyna Tilki neden şarkı söylemeyecek? Aleyna Tilki hasta mı? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler.
ALEYNA TİLKİ ARTIK ŞARKI SÖYLEMEYECEK Mİ?
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı;
"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum."
Ardından ise şu paylaşım yaptı;
"Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" diyerek gözdağı verdi.
Dün 2. Sayfa programına konuk olan Güllü, Aleyna Tilki'nin arabesk okunmasının hatırlatılmasıyla zehir zemberek açıklamalar yaptı. Tilki'yi sevmediğini söyleyen Güllü, şu ifadeleri kullandı: "Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak olarak da sevmiyorum. Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak tanımıyorum. Bana göre Aleyna Tilki balon bir sanatçı. 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Bu gençleri öyle bir pohpohluyorlar ki... 'Sen dünya starısın' diyorlar da bir ses ve duruş diye gerçek var. Bir saygı olmalı ama ben Aleyna'da o saygıyı göremedim. Yaptığı birçok saygısızlıklar var. Bu şekilde bir yere sadece anlık gelebilirsin. Hangi dünyada yaşadığını çok merak ediyorum. Halk getirir, halk götürür. Buna çok dikkat etmek lazım. İstersen dünyanın en güzel sesi ol ama bir samimiyet gerekli."