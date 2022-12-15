Genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerini üzdü. Hayranları ise arama motorlarında Aleyna Tilki artık şarkı söylemeyecek mi? Aleyna Tilki neden şarkı söylemeyecek? Aleyna Tilki hasta mı? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.

Açıklamaları ile gündemde sürekli yer alan genç sanatçı sosyal medyada yaptığı açıklama ile sevenlerini endişelendirdi. Kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan Tilki'nin hayranları ise Aleyna Tilki artık şarkı söylemeyecek mi? Aleyna Tilki neden şarkı söylemeyecek? Aleyna Tilki hasta mı? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler.

ALEYNA TİLKİ ARTIK ŞARKI SÖYLEMEYECEK Mİ?

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı;

"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum."