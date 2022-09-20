Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Aleyna Şirin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Aleyna Şirin sevgilisi var mı? Miss Turkey Aleyna Şirin evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Aleyna Şirin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Aleyna Şirin sevgilisi var mı? Miss Turkey Aleyna Şirin evli mi? Detaylar haberimizde…

ALEYNA ŞİRİN SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 2022 finalistlerinden Aleyna Şirin 21 yaşındadır. Özyeğin Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisidir. Aleyna Şirin, @aleynassirinn kullanıcı adıyla 4.499 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY ALEYNA ŞİRİN EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Aleyna Şirin'in ilişkisi olmadığı bilinmektedir.