Survivor yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl hakkında ortaya atılan ilişki iddialarının üzerine iki ismin de hayranları ikilinin sevgili olup olmadığını merak etti. Arama motorlarında Aleyna Kalaycıoğlu Sinan Akçıl sevgili mi? sorusu aratıldı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu Sinan Akçıl sevgili mi? Sinan Akçıl sevgilisi kim?

Aleyna Kalaycıoğlu Sinan Akçıl sevgili mi? sorusu gündemde yer alıyor. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl ile Survivor yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında aşk iddiaları gündemde. Merak edilenler arasında ise Aleyna Kalaycıoğlu Sinan Akçıl sevgili mi? sorusu yer alıyor. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu Sinan Akçıl sevgili mi? Sinan Akçıl sevgilisi kim?

ALEYNA KALAYCIOĞLU SİNAN AKÇIL SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde birlikte düet yapan Sinan Akçıl ile eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. Katıldığı bir davette ikinci kez boşadığı Akçıl'ın özel hayatı hakkında konuşan Burcu Kıratlı, "Aleyna daha önce annesiyle şarkı istemeye gelmişti, Sinan'a 'abi' diyordu" diyerek kafaları karıştırdı. Dün akşam bir etkinliğe katılan Akçıl ise eski eşini yalanladı.

Magazin Burada kameralarına Kendisinden 16 yaş küçük Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteliğinden bahseden Sinan Akçıl, "Aleyna annesiyle zaten bir kez geldi. Asla abi falan demedi. Burcu yalan söylüyor" dedi. Kalaycıoğlu ile ilişkisini de ilan eden Akçıl, "Aşk haberlerinden hiç rahatsız değilim. Evet doğrudur, güzel bir birlikteliğe başladık. Çok da mutluyuz. Aleyna'nın her zaman arkasındayım. Çünkü yetenekli ve çalışkan bir kız" ifadelerini kullandı.