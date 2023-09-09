Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu hangi sezonda yarıştı, İnstagram hesabı ne?

Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Kalaycıoğlu bir dönem Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalar ile en çok merak edilen isimler arasında yer alıyordu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu hangi sezonda yarıştı?

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Sorusu, Survivor All Star 2024 yarışmacılarının adım adım açıklanması sırasında merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran ve gönüllüler takımında mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu, mücadelesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu hangi sezonda yarıştı?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurarak, Survivor 2021'de yarışmacı olmuştur. Başarılı bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, final öncesi son 8 arasına adını yazdırmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor yarışmasının başarılı isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlunun sosyal medya platformu Instagram'da 216 bin takipçisi bulunmakta ve "aleynakalayciogluu" yer almaktadır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU HANGİ SEZONDA YARIŞTI?

Aleyna Kalaycıoğlu ilk olarak 2021 yılında Survivor'da yarışmıştı. Daha sonra bir sezon daha yarışmaya katılan Aleyna Kalaycıoğlu toplamda iki sezon Survivor'da yarıştı.