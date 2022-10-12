2. Sayfa programına konuk olan ve birçok izleyici tarafından merak edilen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Son zamanlarda duyulan haberler ve 2. Sayfa programına konuk olmasının ardından birçok kişi Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Ve 2. sayfa konuğu kim? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? 2. sayfa konuğu kim?

2. Sayfa programına konuk olmasının ardından birçok kişinin merak ettiği isimlerden bir tanesi olan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Sorusunu sizler için haberimizde yanıtladık. Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran ve gönüllüler takımında mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? 2. sayfa konuğu kim?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurarak, Survivor 2021'de yarışmacı olmuştur. Başarılı bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, final öncesi son 8 arasına adını yazdırmıştır.