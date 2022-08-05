Aleyna Kalaycıoğlu - Beceremedin sözleri! Aleyna Kalaycıoğlu şarkı sözleri

Aleyna Kalaycıoğlu, "Beceremedin" isimli pop müzik türündeki şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. İşte, Aleyna Kalaycıoğlu - Beceremedin sözleri!

ALEYNA KALAYCIOĞLU "BECEREMEDİN" SÖZLERİ

Sevemem sevemem sevemem sevemem

Hep yokuş yalan bir de ben

Deli gömleği dostum eden

Beni sevmeyen en basta sen

Yazıyorum ismini silemem

Kazıdım gecmişi diyemem

Sevemez misin yeniden

Beceremedin

Sol yanımda beceremedın

Düstüm ağına yediremedim

Kes dibimde hecelemeyi

Beceremedin

Sol yanımda beceremedın

Düstüm ağına yediremedim

Kes dibimde hecelemeyi

Beni tat yakamoz gecelerde

Senş düsledim ben senelerce

Bagırır nefretim dile gelse

Bir de yalnızım her günüm sahte

Seni zorlamam gidip onun olsana

İnan hasretim gözü gibi baksa da

Bi kez olsun yanıma gelip aglama

Ben üzülmem geriye bakıp ardıma

Beceremedin

Sol yanımda beceremedın

Düstüm ağına yediremedim

Kes dibimde hecelemeyi

Yediremedim sol yanımdın yediremedim

Sensizliği beceremedim

Sevemem yine yemin ederim

Beceremedin

Sol yanımda beceremedın

Düstüm ağına yediremedim

Kes dibimde hecelemeyi

Aleyna Kalaycıoğlu: