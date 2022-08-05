Aleyna Kalaycıoğlu - Beceremedin sözleri! Aleyna Kalaycıoğlu şarkı sözleri
Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "Beceremedin" isimli pop müzik türündeki şarkısı, müzikseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu - Beceremedin sözleri nedir? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu şarkı sözleri!
Aleyna Kalaycıoğlu, "Beceremedin" isimli pop müzik türündeki şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. İşte, Aleyna Kalaycıoğlu - Beceremedin sözleri!
ALEYNA KALAYCIOĞLU "BECEREMEDİN" SÖZLERİ
Sevemem sevemem sevemem sevemem
Hep yokuş yalan bir de ben
Deli gömleği dostum eden
Beni sevmeyen en basta sen
Yazıyorum ismini silemem
Kazıdım gecmişi diyemem
Sevemez misin yeniden
Beceremedin
Sol yanımda beceremedın
Düstüm ağına yediremedim
Kes dibimde hecelemeyi
Beceremedin
Sol yanımda beceremedın
Düstüm ağına yediremedim
Kes dibimde hecelemeyi
Beni tat yakamoz gecelerde
Senş düsledim ben senelerce
Bagırır nefretim dile gelse
Bir de yalnızım her günüm sahte
Seni zorlamam gidip onun olsana
İnan hasretim gözü gibi baksa da
Bi kez olsun yanıma gelip aglama
Ben üzülmem geriye bakıp ardıma
Beceremedin
Sol yanımda beceremedın
Düstüm ağına yediremedim
Kes dibimde hecelemeyi
Yediremedim sol yanımdın yediremedim
Sensizliği beceremedim
Sevemem yine yemin ederim
Beceremedin
Sol yanımda beceremedın
Düstüm ağına yediremedim
Kes dibimde hecelemeyi
Aleyna Kalaycıoğlu: