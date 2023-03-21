Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim isimli yarışma programıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram'da içerikler üretmeye başlayan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayarak bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Aleyna Eroğlu kimdir? Aleyna Eroğlu kaç yaşında, nereli?

İşte Benim Stilim yarışmacılarından Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından hüngür hüngür ağladığı videolar yayınlayarak futbolcu sevgilisi Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti. Karadeniz'in vücudundaki darp izleri için rapor alan Eroğlu'nun şikayeti sonrası kapısına polis geldi. Aleyna Eroğlu kimdir? Aleyna Eroğlu kaç yaşında, nereli?

ALEYNA EROĞLU KİMDİR?

Aleyna Eroğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yaklaşık 1,69 boyunda olan Aleyna Eroğlu, Benim Stilim yarışmacısı olmuştur.İkizler burcudur. ve İstanbul' da büyümüştür. Ancak

Aleyna Eroğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi mezunudur.