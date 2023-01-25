Survivor yarışmacılarından Aleyna Elibol'un hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Aleyna Elibol'un kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor. Peki, Aleyna Elibol kimdir? Survivor Aleyna Elibol nereli, kaç yaşında? Aleyna Elibol boy ve kilosu nedir? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'un yeni sezon yarışmacılarından Aleyna Elibol'un hayatı merak konusu oldu. 2023 Survivor yarışmacılarından Aleyna Elibol'un hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aleyna Elibol kimdir? Survivor Aleyna Elibol boy ve kilosu nedir? Aleyna Elibol nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ALEYNA ELİBOL KİMDİR?

Aleyna Elibol 1996 doğumludur ve İzmirlidir. Sosyal medya fenomenidir ve oyunculuk geçmişi varmış. Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştır. Aleyna Elibol İnstagram'da @aleynaelibol kullanıcı adıyla 131 bin takipçisi bulunmaktadır.