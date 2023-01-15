Survivor 2023 kadrosunda Aleyna Elibol yer alıyor. Programın 15 Ocak'ta başlayacak olması sebebiyle yarışmaya katılan yarışmacılardan Aleyna Elibol'un hayatı merak ediliyor. Gerek adadaki uyumlu tavırları gerekse başarısıyla dikkat çeken yarışmacının hayatı, boyu, kilosu ve mesleği gibi bilgilerde aratılıyor. Peki, Aleyna Elibol kimdir? Survivor Aleyna Elibol kimdir? Aleyna Elibol kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Aleyna Elibol, Survivor 2023 yarışmacıları arasında yerini aldı. Gönüllüler takımında yarışacak olan isim dikkat çeken yarışmacı oldu. Peki, Aleyna Elibol kimdir? Survivor Aleyna Elibol kimdir? Aleyna Elibol kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 YARIŞMACISI ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Elibol 1996 doğumludur ve İzmirlidir. Sosyal medya fenomenidir ve oyunculuk geçmişi varmış. Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştır.

Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Elibol, Dominik yolculuğu öncesinde sevenleriyle vedalaştı.

İşte Elibol'un o paylaşımı;

"En büyük yolculuğumda başından beri yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Çok inandığım, uğruna pes etmeyeceğim bir mücadele beni bekliyor. 2 senedir gösterdiğim azmimin ve emeklerimin karşılığını almaya, çocukluğumda hayalini kurduğum hikayemi yaşamaya geliyorum. Biliyorum ki benim hikayem mutlu sonla biticek. Desteğini esirgemeyen herkese sonsuz minnettarım. İyi ki..."