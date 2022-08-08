Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Peki, Alexis Sanchez kimdir? Alexis Sanchez kaç yaşında, mevkiisi ne?

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez için de harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Inter forması giyen Şilili futbolcuya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray, Sanchez'e 2 yıllık sözleşme üzerinden senelik 3 milyon euro teklif etti. Peki, Alexis Sanchez kimdir? Alexis Sanchez kaç yaşında, mevkiisi ne?

ALEXİS SANCHEZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Aralık 1988

(33yaşında)

Tocopilla, Şili

Boy: 1,68 m

Maaş: 7 milyon EUR (2022)

Alexis Alejandro Sánchez Sánchez 19 Aralık 1988, Tocopilla), Şilili futbolcudur. Serie A ekiplerinden Inter'de forma giymektedir. Şu ana kadarki Şili futbol tarihinin en pahalı oyuncusudur.

"El Niño Maravilla" (Harika Çocuk) olarak da tanınan Sánchez 2007'de World Soccer tarafından dünyadaki en iyi 50 genç futbolcu arasında gösterildi.

KULÜP KARİYERİ

Alexis Sánchez, futbola 2003'te, Cobreloa'nın altyapısında başladı. 2005'te A takıma yükseldi. Burada bir sezon oynadıktan sonra Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. Aynı sezon Colo-Colo'ya 150.000 $ karşılığında bir yıllığına kiralandı. Colo-Colo formasıyla ilk golünü 10 Ekim 2006'da, Copa Sudamericana maçında LD Alajuelense karşısında kaydetti.

15 Ağustos 2007'de Arjantin'in River Plate kulübüne kiralandı. 2008'de Arjantin Ligi kupasını kaldırdı.

22 Temmuz 2008'de millî takım arkadaşları Mauricio Isla ve Nicolás Corvetto ile birlikte Udinese'ye döndü. Tekniğiyle kısa zamanda taraftarların beğenisini kazanan Sánchez, 8 Şubat 2009'da Bologna karşısında son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Son zamanlarda birçok büyük takımın transfer listesinde olan Alexis, FC Barcelona'ya 26 milyon € karşılığında transfer olmuştur. Ayrıca Sánchez, Barcelona'da forma giyen ilk Şilili futbolcu unvanını kazanmıştır.

10 Temmuz 2014 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal'e 35.000.000 € karşılığında transfer olmuştur